André Vieira está de saída do Farense

O médio André Vieira não vai continuar ao serviço do Farense, depois de quatro épocas em que festejou duas subidas de escalão.

A proposta apresentada pela SAD dos algarvios com vista à renovação do vínculo ficou muito abaixo do pretendido pelo jogador, que estuda agora outras possibilidades para prosseguir a carreira, afigurando-se a mudança para o futebol chinês como uma forte possibilidade.

Também o guarda-redes Miguel Carvalho, com 12 anos de casa, vai sair.