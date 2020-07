Andrezinho assina por duas temporadas com o Mafra

O Mafra assegurou, esta segunda-feira, mais um reforço para a próxima temporada 2020/21. Trata-se de Andrezinho, extremo de 23 anos, que terminou contrato com o Alverca e assinou pela formação do distrito de Lisboa um contrato válido até 2022. Esta que será a primeira experiência do jovem extremo português nas competições profissionais, depois de passagens pelo Alverca e Casa Pia.





Recorde-se que o emblema da 2.ª divisão já tinha assegurado a, guarda-redes que defendeu as cores do Sporting da Covilhã na temporada passada.