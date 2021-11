APAF repudia agressões no E. Amadora-Benfica B e garante: «Iremos agir judicialmente»

A A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol emitiu esta manhã um comunicado em que "repudia as agressões, ambiente hostil e ambiente intimidatório à equipa de arbitragem do jogo Estrela Amadora e Benfica B", que ontem teve lugar na Reboleira. O organismo pede mão pesada ao Conselho de Disciplina e promete "agir disciplinarmente e judicialmente"."A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol repudia as agressões, ambiente hostil e ambiente intimidatório à equipa de Arbitragem do jogo Estrela Amadora e Benfica B.É inaceitável que continue a existir episódios destes no desporto, mais grave ainda numa competição profissional que deveria ser o exemplo para os milhares de adeptos e jovens praticantes. Estes episódios mancham o que tanto de bom se vai fazendo.O futebol é um jogo de paixões, sem dúvida, no entanto, não deve ser o escudo protector de comportamentos desapropriados e que coloquem em causa a honorabilidade de outro profissional. O futebol não é uma bolha onde a agressão, a ameaça, o insulto e a falta de respeito por outro colega seja aceite como normal.Pedimos que o Conselho Disciplina tenha uma ação de consequênciasexemplares e os tribunais civis condenem criminalmente os comportamentos e as ações. Apelamos também que as entidades organizadoras das competições garantam de forma eficaz a segurança nos recintos desportivos para que não se repitam estes episódios que nos envergonham.Iremos agir disciplinarmente e judicialmente sobre todos os incidentes do jogo de ontem.Continuamos esperançados que a sensação de impunidade não perdure muito mais tempo no futebol português.Manifestamos toda a solidariedade para com a equipa de Arbitragemconstituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás."