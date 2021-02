Arouca-Estoril, 1-0: Golo de Arsénio trava o líder

O Arouca venceu esta terça-feira o Estoril por 1-0, na 18.ª jornada da I2.ª Liga, quebrando a série de cinco jogos sem vitórias e a senda invencível de 15 partidas dos 'canarinhos'.

O único golo da partida foi apontado por Arsénio, aos 12 minutos, valendo a vitória à formação de Armando Evangelista que se aproxima do pódio, no sexto lugar, com 27 pontos, enquanto a formação de Bruno Pinheiro, que não perdia desde a segunda jornada, mantém a liderança, com 38 pontos, mais dois do que a Académica.

Depois de oito minutos de espera devido a lesão de Thales -- que viria a sair perto do intervalo -- e uma falha no equipamento do árbitro, os anfitriões aproveitaram a pausa logo na retoma, com André Silva a encontrar Arsénio na área, que desviou oportunamente para inaugurar o marcador.

Pouco depois, André Silva ficou perto de aumentar a vantagem, mas atirou torto, enquanto os 'canarinhos' só responderam aos 39 minutos, num remate de André Clóvis, que saiu muito perto do poste.

Durante os 11 minutos de compensação da primeira parte, uma bela jogada dos 'forasteiros' terminou com um remate à meia volta de Clóvis para uma boa intervenção de Victor Braga, enquanto, na outra área, Lawrence Ofori desmarcou Pedro Moreira, mas Dani Figueira foi rápido a fazer a 'mancha'.

No regresso dos balneários, Joãozinho levantou para a área para André Clóvis cabecear ao poste e, no seguimento da jogada, Hugo Gomes fez uma falta a meio-campo e viu o cartão vermelho direto, deixando os 'canarinhos' reduzidos a 10.

Até ao final da partida, destaque para um lance de André Silva, que ludibriou Marcos Valente e seguiu isolado para a baliza, mas esbarrou na defesa de Dani Figueira.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Estoril: 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Arsénio, 12 minutos.

Equipas:

- Arouca: Victor Braga, Thales (Joel Ferreira, 43), Basso, Brunão, Quaresma, Pedro Moreira, Leandro Silva, Adílio, Lawrence Ofori (Pité, 66), Arsénio e André Silva (Mauro Caballero, 71).

Suplentes: Fernando Castro, Baptiste Aloe, Joel Ferreira, Marco Soares, Yaw Moses, Pité, Bukia, Heliardo e Mauro Caballero.

Treinador: Armando Evangelista.

- Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, Gamboa (Zé Valente, 81), Lazare, Crespo (Marcos Valente, 62), Harramiz (André Vidigal, 76), André Clóvis (João Carlos, 62) e Bruno Lourenço (Murilo, 76).

Suplentes: Thiago Silva, André Vidigal, Zé Valente, Pedro Empis, Murilo, Marcos Valente, André Franco, Rosier e João Carlos.

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro Silva (15), Adílio (33), Crespo (39), André Silva (45), Lazare (79) e Arsénio (90+6). Cartão vermelho direto para Hugo Gomes (51).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.