Arouca-Farense, 3-3: Algarvios deixam escapar vantagem

Arouca e Farense empataram este domingo a três golos, em jogo da 15ª jornada da Segunda Liga, em que os algarvios deixaram escapar uma vantagem de dois golos, permitindo que os anfitriões igualassem em cima dos 90 minutos.A primeira parte foi parca em oportunidades de golo e o Farense acabou por chegar ao intervalo em vantagem no único lance de perigo: Soares perdeu a bola a meio-campo para Fabrício, que lançou Mayambela e o extremo, num remate cruzado, aos 18 minutos, bateu Igor Stefanovic.Do lado arouquense, embora houvesse mais posse de bola, o movimento atacante era pouco esclarecido. Kiko, aos 21 minutos, e o reforço de inverno Pedro Pinto, aos 35, esboçaram tímidas tentativas de golo, mas inconsequentes.A segunda metade do jogo trouxe cinco golos e muito mais emoção. Thales, aos 54, cruzou para a cabeça de Fábio Fortes e o avançado cabo-verdiano desviou para o empate.Numa altura do jogo em que os arouquenses estavam por cima, os algarvios voltaram à vantagem, aos 63 minutos, na sequência de uma grande penalidade de Kiko sobre Tavinho, para grande indignação das hostes locais, que Jorge Ribeiro converteu em golo.Num embate marcado por vários erros individuais, foi Benny que facilitou, aos 71 minutos, ao medir mal o atraso para Stefanovic e Tavinho antecipou-se ao guardião, assinando o terceiro golos dos visitantes.Aos 80 minutos, Malele aproveitou um cruzamento de Kiko e reduziu e, já nos 90 minutos, bisou, em mais um lance de jogo aéreo do ataque arouquense, em que a defesa forasteira foi displicente e, antes disso, já Arteaga tinha tido oportunidade flagrante para marcar, ao enviar a bola ao poste.O Arouca soma agora 13 pontos e ocupa o 16º lugar da tabela classificativa da II Liga de futebol, ao passo que o Farense está no sétimo posto, com 23 pontos.: 0-1.0-1, Mayambela, 18 minutos.1-1, Fábio Fortes, 54.1-2, Jorge Ribeiro, 63.1-3, Tavinho, 71.2-3, Malele, 80.3-3, Malele, 90.: Stefanovic, Thales (Arteaga, 72), Pedro Pinto, Benny, Kiko, Soares (Didi, 46), Bruno Alves, Adílio, Bertaccini (Bukia, 46), Fábio Fortes e Malele.: Rui Vieira, Massaia, Sanchez, Didi, Bukia, Toni Correia e Arteaga): Quim Machado.: Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic, Fabrício, Ryan Gauld (Delmiro, 71), Fábio Nunes (Tavinho, 57), Mayambela (André Vieira, 83) e Irobiso.: Hugo Marques, Delmiro, Kadri, André Vieira, Simões, Tavinho e Alvarinho).: Rui Duarte.: Gustavo Correia (AF Porto).: Cartão amarelo para Fábio Fortes (47), Mayambela (72), Tavinho (84), Godinho (86), Jorge Ribeiro (87) e Bruno Bernardo (90+1).: Cerca de 500 espetadores.