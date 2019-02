Arouca-FC Porto B, 1-0: Arouquenses somam 4.ª vitória seguida

O Arouca bateu este domingo em casa o FC Porto B, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da 2.ª Liga, conseguindo pela primeira vez na história quatro vitórias consecutivas numa competição profissional.Adílio, aos 29 minutos, marcou o único golo da partida, dando a quarta vitória consecutiva ao Arouca, que subiu a 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto o FC Porto B, que interrompeu uma série de 11 jogos sem perder, é sétimo, com 33.Numa primeira parte equilibrada, o FC Porto B teve a primeira grande oportunidade, por Madi Queta, que, depois de tabelar com Gleison, apareceu na cara de Stefanovic, mas o guarda-redes e Thales evitaram o golo dos portistas.Perto da meia hora, os arouquenses colocaram-se na frente do marcador, com Pedro Pinto a lançar Adílio, que, aproveitou uma falha de Oleg, para inaugurar o marcador.Ainda antes do intervalo, Bukia podia ter dilatado a vantagem, mas Diogo Costa respondeu com uma defesa junto da barra.Na segunda parte, os da casa foram defendendo o resultado, mas até podiam ter feito o segundo por Fábio Fortes, após lance de qualidade individual por parte de Ericson, aos 84 minutos. Do lado forasteiro, só Romário Baró conseguiu mesmo criar algum perigo.Jogo no Estádio Municipal de Arouca.1-0.1-0, Adílio, 29 minutos.Stefanovic, Thales (Arteaga, 78), Massaia, Pedro Pinto, Kiko, Ericson, Didi, Willian (Breitner, 66), Bukia (Benny, 75), Adílio e Fábio Fortes (Arteaga, 88).(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Sanchez, Soares, Breitner, Baba Seck e Arteaga)Quim Machado.Diogo Costa, Musa Yahaya, Diogo Queirós, Diogo Leite, Oleg (Tony Djim, 85), Rui Pires, Kelechi, Romário Baró, João Mário (Rui Costa, 57), Gleison (Fábio Vieira, 58) e Madi Queta.(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Diego Landis, Paulo Estrela, João Lameira, Fábio Vieira, Rui Costa e Djim)Rui Barros.Pedro Ramalho (AF Évora).Cartão amarelo para Adílio (73) e Ericson (75). Cartão vermelho direto para Diogo Leite (89).Cerca de 700 espetadores.