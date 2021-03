Arouca-Feirense: 1-0: Golo tardio relança Arouca e trava Feirense na luta pela subida

Um golo de Heliardo aos 90+1 minutos valeu este sábado a vitória do Arouca diante do Feirense, por 1-0, na 26.ª jornada da Liga Sabseg, relançando os arouquenses na luta pela subida e travando o segundo classificado.

O golo do avançado colocou fim a uma série de três jogos sem vitórias do Arouca e relançou a equipa na luta pela subida, no quinto lugar, com 41 pontos, enquanto a formação de Filipe Rocha - expulso após o golo - soma três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, tendo o segundo lugar em risco, com 47 pontos.

O Feirense esteve melhor durante a partida, controlando a posse de bola e ocupando bem os espaços no plano defensivo, criando o primeiro lance de perigo aos 20 minutos, num cruzamento de Diga para João Victor, travado pela saída de Victor Braga.

Pouco depois, Marcus seguiu para a baliza pelo lado direito, ultrapassou o guardião arouquense, mas, em desequilíbrio e com pouco ângulo, atirou para um corte fácil de Leandro Silva.

A formação de Armando Evangelista respondeu, com um grande passe de Lawrence Ofori para André Silva, dentro da área, mas o avançado falhou a receção, e, mais tarde, em contra-ataque, André Silva tentou servir Arsénio, impedido por um bom corte de Ícaro.

No segundo tempo, Marcus desperdiçou uma grande desmarcação de Feliz, ao dominar mal a bola, e, no minuto seguinte, depois de uma 'carambola' num canto, Gui Ramos rematou para a baliza, mas a bola foi desviada por um defesa.

Aos 66 minutos surgiu a melhor oportunidade do encontro para os forasteiros, novamente no seguimento de um canto. Ruça, de fora de área, 'fuzilou' para defesa apertada de Victor Braga, com a bola a ficar 'enrolada' em cima da linha de golo, obrigando o guardião a sacudir novamente.

Sem criar lances de perigo no segundo tempo, o Arouca acabou mesmo por conquistar os três pontos, num cruzamento de Arsénio para a área, que Pité cabeceou contra Heliardo e o avançado, à meia volta, atirou para o fundo das redes, suscitando muitos protestos do banco do Feirense, que pediu mão na bola do avançado, o que levou à expulsão de Filipe Rocha.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Feirense: 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

Heliardo, aos 90+1 minutos.

Equipas:

Arouca: Victor Braga, Thales, Basso, Sema Velázquez, Joel Ferreira, Pedro Moreira, Leandro Silva (Mauro Caballero, 87), Arsénio (Brunão, 90+6), Lawrence Ofori (Pité, 46), Bukia (Heliardo, 61) e André Silva (Yaw Moses, 87).

(Suplentes: Fernando Castro, Brunão, Mateus Quaresma, Yaw Moses, Pité, Júnior Sena, Vassilakis, Heliardo e Caballero.)

Treinador: Armando Evangelista.

Feirense: Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Ruca, Washington (Edson Farias, 61), João Tavares (Platiny, 70), Marcus, Mica (Fábio Espinho, 88), Feliz (Latyr Fall, 70) e João Victor (Fabrício, 61).

(Suplentes: Igor, Diogo Viana, Fabrício, Fábio Espinho, Platiny, Edson Farias, Sérgio Silva, Zé Ricardo e Latyr.)

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Washington (15), Mica (22), Joel Ferreira (49) e Pedro Moreira (74). Cartão vermelho direito para Filipe Rocha (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.