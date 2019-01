Arouca-Penafiel, 2-0: Regresso aos triunfos vale saída do último posto

O Arouca venceu este domingo o Penafiel por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da 2.ª Liga, regressando assim às vitórias na prova, depois de nove jornadas sem vencer, abandonando a lanterna-vermelha.A formação arouquense adiantou-se no marcador aos 15 minutos, através de Adílio, e ampliou a contagem volvidos apenas seis minutos, com um tento de Bukia.O Arouca, que não vencia desde a nona jornada, regressou assim aos triunfos e deixou o último posto, subindo ao 16.º lugar, com 18 pontos, enquanto o Penafiel é oitavo, com 26.Os penafideleneses entraram melhor e a criar perigo muito cedo, logo aos três minutos, com um cabeceamento de Pires, mas depois baixaram de ritmo e o Arouca foi assumindo o comando das operações.Depois de duas oportunidades falhadas, o Arouca chegou ao golo aos 15 minutos. Kiko cobrou um livre a partir do flanco direito e, num lance confuso na pequena área, Adílio fez o golo, depois de um primeiro cabeceamento de Fábio Fortes.Empolgados pela vantagem, os locais voltaram a marcar, numa recarga de Bukia, na sequência de um pontapé de canto. O extremo congolês atirou de primeira, à entrada da área, sem deixar cair a bola, para o fundo da baliza.A segunda parte foi praticamente uma nulidade em chances de golo e só se contabilizaram duas, já depois dos 90. Areias, de cabeça, fez a bola passar perto do poste, enquanto Fábio Fortes, para os locais, atirou de fora da área ao lado da baliza.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Adílio, 15 minutos.2-0, Bukia, 21.Stefanovic, Thales, Pedro Pinto, Benny, Kiko, Bruno Alves (Soares, 89), Didi, Adílio, Bukia (Breitner, 82), Malele (Massaia, 71) e Fábio Fortes.(Suplentes: Rui Vieira, Massaia, Sanchez, Soares, Breitner, Toni Correia e Arteaga).Treinador: Quim Machado.Ivo Gonçalves, Pedro Lemos (Areias, 66), João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Tiago Ronaldo (Gustavo, 46), Ludovic (Yuri Araújo, 46), Vasco Braga, Fábio Abreu e Pires.(Suplentes: José Costa, Vini, Rafa Sousa, Hélio Cruz, Gustavo, Yuri Araújo e Areias).Treinador: Armando Evangelista.Manuel Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Braga (29), Luís Pedro (31 e 81), Bruno Alves (40), Romeu Ribeiro (57), Stefanovic (68), Didi (85) e Kiko (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Luís Pedro (81).Assistência: Cerca de 600 espectadores.