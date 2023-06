Aves SAD divulga novo símbolo do clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Aves SAD, clube que resulta da fusão entre a antiga SAD do Vilafranquense e o Aves, divulgou esta quinta-feira através das redes sociais o novo símbolo do clube que atuará na Liga SABSEB em 2023/24, sob a designação AFS Vila das Aves.Recorde-se que o clube, que competirá no lugar da formação ribatejana, terá Jorge Costa como treinador da equipa principal.