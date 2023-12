AVS SAD-Benfica B, 1-0: livre direto de Nenê decide o jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo do 'inevitável' Nenê devolveu este sábado o AVS às vitórias, interrompendo uma sequência de três derrotas, num triunfo pela margem mínima diante do Benfica B, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg.O pontapé certeiro do avançado brasileiro, aos 25 minutos, na cobrança de um livre frontal, foi o melhor que a primeira parte produziu entre AVS, a tentar fechar um ciclo negativo que lhe custou a liderança, e o Benfica B, em registo intermitente e perto da zona de perigo.

Nenê já ameaçara a baliza de Kokubo aos 10 minutos, num desvio de cabeça ao primeiro poste, no que pode considerar-se um 'oásis' no quase deserto de ideias do primeiro tempo.

Os 'meninos' de Nélson Veríssimo aceleraram o jogo no segundo tempo, desenhando alguns lances de belo recorte, o que ajudou a disfarçar a evidente falta de agressividade sem bola da equipa, mas o crescimento no jogo foi travado por Pedro Trigueira.

O guarda-redes do AVS foi determinante em remates de Pedro Santos e Precatado, este em dois momentos, aos 54, 68 e 72 minutos, respetivamente. Nada poderia ter feito, no entanto, no cabeceamento do central Gustavo Marques, após livre lateral, aos 55, mas a bola não levou a direção da baliza.

O AVS teve menos bola no segundo tempo, preocupando-se mais em fechar os caminhos da sua baliza, mas também podia ter marcado por Bernardo Martins, em remate frontal aos 61 minutos.

Na tabela, o AVS é agora segundo à condição, com 25 pontos, menos um do que o líder Nacional e mais dois face ao Santa Clara, terceiro, que só joga no domingo (recebe o Marítimo).

O Benfica B mantém 12 pontos e, por agora, o 13.º posto, arriscando cair na zona de play-off no final da jornada.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

AVS - Benfica B, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Nenê, 25 minutos.

- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Jonatan Lucca, Bernardo Martins (Fábio Pacheco, 88), Luís Silva, Vasco Lopes, Nené (Sangaré, 83) e Dioh (João Amorim, 78).

(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Thiago Freitas, Ricardo Dias, Fábio Pacheco, Gustavo Mendonça, João Amorim, Carlos Daniel e Sangaré).

Treinador: Jorge Costa.

- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé, Gustavo Marques, Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Diogo Prioste, 86), Nuno Félix (Rafael Luís, 63), João Rêgo, Pedro Santos (Hugo Félix, 76), Cauê (Gustavo Varela, 76) e Gerson Sousa (Precatado, 63).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lacroix, Francisco Domingues, Maestro, Hugo Félix, Rafael Luís, Diogo Prioste, Precatado e Gustavo Varela).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Rêgo (38), Dioh (43), Nenê (56), Jevsenak (58), Precatado (69), Vasco Lopes (87), Luís Silva (90+4), Fernando Fonseca (90+8) e João Amorim (90+8).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.