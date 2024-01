AVS SAD-Leixões, 1-3: Moisés Conceição estreou-se a marcar na Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O líder AVS SAD foi este domingo surpreendido em casa pelo aflito Leixões, desperdiçando as escorregadelas dos diretos perseguidores, ao perder por 3-1, na 16.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo em que a eficácia fez a diferença.

Os locais foram a jogo com a possibilidade de cavar distâncias para os adversários diretos, mas encontraram um Leixões que lhes conseguiu tirar bola e anular as iniciativas, aplicando muito veneno nas transições.

Paulité, aos nove minutos, finalizou uma jogada coletiva com um remate acrobático na área do AVS SAD e adiantou o Leixões, que aumentaria a vantagem aos 31', por Fabinho, na cobrança de um penálti a castigar braço na bola de Bernardo Martins.

O primeiro canto dos locais surgiu aos 18 minutos e o primeiro remate foi aos 26'.

Jorge Costa ainda mexeu no onze antes e, depois, durante o intervalo, e a equipa ganhou metros no terreno e pendor ofensivo, mas o Leixões foi novamente letal no contra-ataque e voltou a marcar, aos 55 minutos.

Rafael Vieira ganhou a bola no seu meio-campo e endossou-a a Adriano Amorim, que conduziu a saída rápida e assistiu, depois, Moisés Conceição, que se estreou a marcar no campeonato.

O inevitável Nené devolveu alguma esperança ao AVS SAD, cinco minutos depois, na cobrança irrepreensível de um livre direto.

O jogo ganhou intensidade, com muitos duelos, e o Leixões, sem desconforto por não ter bola, conseguiu conter a reação do líder e segurar o triunfo, que não acontecia desde 4 de novembro de 2023 (1-0 em Mafra, para a nona jornada).

Após este jogo, o AVS SAD mantém a liderança isolada, com os mesmos 34 pontos, enquanto o Leixões subiu uma posição, sendo agora 15.º, mas cavou a vantagem para os lugares de descida direta, agora com 17 pontos.





Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves

AVS - Leixões, 1-3

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Paulité, 9 minutos

0-2, Fabinho, 31' (penálti)

0-3, Moisés Conceição, 55'

1-3, Nené, 60'

Equipas:

- AVS SAD: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Fernando Fonseca, 46'), Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo, Jonatan Lucca (Dioh, 39'), Bernardo Martins, Luís Silva, Vasco Lopes, Nené e Mercado (Sangaré, 77')

(Suplentes: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Jorge Teixeira, Fábio Pacheco, João Amorim, Gustavo Mendonça, Dioh, Carlos Daniel e Sangaré)

Treinador: Jorge Costa

- Leixões: Ricardo Ribeiro, Rafael Vieira, Léo Bolgado, Danrlei, João Amorim, Rafa, Zag (Alhassan Wakaso, 85'), Paulité (Fabinho Baptista, 90'+3), Fabinho (Renato Soares, 78'), Adriano Amorim (Ricardo Teixeira, 84') e Moisés Conceição

(Suplentes: Stefanovic, Fabinho Baptista, Ricardo Teixeira, Bright, Alhassan Wakaso, Renato Soares, Manuel Namora, Moshood e Agostinho)

Treinador: Pedro Ribeiro

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Lopes (45'+3), Léo Bolgado (58'), Adriano Amorim (61'), Danrlei (64') e Paulité (89')

Assistência: Cerca de 300 espetadores