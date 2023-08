AVS-Torreense, 0-0: Vágner segura empate na Vila das Aves

O AVS empatou 0-0 este domingo na receção ao Torreense, e largou a liderança da Liga Sabseg, num jogo que merecia golos e cujo resultado é lisonjeiro para os forasteiros, após a terceira jornada.

A formação que joga na Vila das Aves teve mais iniciativa, remates e oportunidades de golo, face a um Torreense que se apresentou em bloco baixo e foi sempre mais reativo, sobretudo no primeiro tempo.

Neste período, Sangaré foi o mais ativo, mas falhou na pontaria em iniciativas aos 15 e 45+4 minutos.

O avançado da Costa do Marfim voltou a tentar no segundo tempo, bem secundado por Luís Silva e, especialmente, Vasco Lopes, valendo neste caso, aos 65 minutos, Vágner, com uma enorme intervenção.

O Torreense, sobretudo a partir das primeiras alterações, aos 60 minutos, conseguiu um par de aproximações à baliza de Pedro Trigueira, obrigado a mostrar serviço numa saída aos 63, no lance mais perigoso protagonizado por Antoine e que valeu ainda recarga para fora de André Rodrigues.

Com este empate, o AVS, que continua sem perder desde a pré-temporada e ainda não sofreu golos, caiu para o terceiro lugar, com os mesmos sete pontos do Santa Clara, nesta altura segundo, enquanto o Torreense passou a somar quatro e ocupa o nono posto.



Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

AVS - Torreense, 0-0.

Equipas:

- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia (Gustavo Mendonça, 89), Clayton, Fernando Fonseca (Zé Ricardo, 81), Ricardo Dias, Bernardo Martins (Dioh, 81), Luís Silva, Vasco Lopes (Edson Farias, 67), Balla Sangaré (Nené, 67) e Mercado.

(Suplentes: Simão Bertelli, Thiago Freitas, Zé Ricardo, João Amorim, Dioh, Gustavo Mendonça, Edson Farias e Nené).

Treinador: Jorge Costa.





- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Keffel (Rodrigo Borges, 60), Elimbi, Juan Balanta (Pipe Gómez, 74), Guzmán, Joãozinho, André Rodrigues (Renteria, 74), Welthon (Antoine, 60) e Patrick Fernandes (Jorge Correa, 69).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Rodrigo Borges, Simãozinho, Benny, Renteria, Jorge Correa, Antoine, Pipe Gómez e Londoño).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Clayton (12), Welthon (26), Bernardo Martins (28), Ricardo Dias (45+3), Léo Alaba (52) e Keffel (54).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.