Belenenses contrata médio e renova com guarda-redes

Danilson Tavares, médio de 23 anos que atuava no Real Sport Clube, é reforço do Belenenses no regresso do clube à 2.ª Liga, enquanto o guarda-redes Daniel Azevedo renovou contrato, divulgou hoje o emblema do Restelo.No seu site oficial, o Belenenses anunciou hoje a chegada de Tavares, que além do Real também representou o Sintrense, tendo feito 20 jogos e marcado um golo pela equipa de Massamá na última temporada, na Liga 3.

Apesar de pouco utilizado em 2022/23 (fez apenas três jogos), o guardião Daniel Azevedo, de 25 anos, vai continuar no plantel da equipa do Restelo, depois de renovar contrato.

Tanto no caso de Tavares como de Azevedo, o Belenenses não divulgou a duração dos respetivos vínculos, adiantando apenas que vão fazer parte do plantel de 2023/24.