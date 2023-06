Belenenses felicita Länk Vilaverdense após triunfo sobre BSAD: «Bem-vindo à Liga Portugal 2»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Minutos após ser dado o apito final no Länk Vilaverdense-BSAD, o CF Os Belenenses recorreu às redes sociais para felicitar o emblema do distrito de Braga pela subida de divisão até aos campeonatos profissionais. "Puro Futebol em festa, bem-vindo à Liga Portugal 2, Länk Vilaverdense. Venham em 2023/24 mais dois embates de Puro Fair-Play", escreveu o clube, citando dois lemas da Liga 3, divisão que as duas formações disputaram esta época.