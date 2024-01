Belenenses-P. Ferreira, 0-1: Rui Fonte marcou o golo da vitória nos descontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paços de Ferreira venceu este sábado no terreno do Belenenses, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga Sabseg, graças a um golo de Rui Fonte já após os 90 minutos regulamentares.

O golo do avançado, obtido aos 90'+1 minutos, decidiu um encontro interessante e emotivo entre dois conjuntos com ambições distintas - o Belenenses, penúltimo classificado, procurava somar pontos para se aproximar dos lugares a salvo, e o Paços de Ferreira ambicionava terminar a jornada no quinto lugar.

A partida começou equilibrada e praticamente não houve situações de flagrante perigo durante o primeiro tempo, e só nos minutos finais do primeiro tempo o golo esteve verdadeiramente próximo, com duas ocasiões para o Belenenses.

Primeiro, aos 41 minutos, Chima Akas quase abriu o marcador ao cabecear forte, mas permitiu a Marafona uma boa intervenção, e já perto do intervalo, aos 45'+1, Tiago Manso cruzou da esquerda, mas Maxuel cabeceou por alto.

A segunda parte começou intensa, com uma finalização para cada lado: o Paços de Ferreira através de Jojó, pouco por cima a baliza aos 47 minutos, e o Belenenses respondeu de imediato, aos 49 minutos, com uma iniciativa individual de Miguel Tavares, que obrigou Marafona a defesa para canto.

O Paços de Ferreira mostrou-se mais afirmativo nos minutos seguintes e até marcou, por Brian Cipenga, aos 52 minutos, mas este estava adiantado, voltando a estar perto de inaugurar o marcador, aos 62 minutos, num livre direto de Matchoi, ao qual correspondeu Guilherme Oliveira com boa defesa.

O Belenenses reequilibrou a disputa, tendo tido no guarda-redes Marafona um obstáculo inultrapassável aos 73 minutos, perante cabeceamento de Fabão, e aos 75', com uma estirada a remate de Danny.

Apesar do esforço das duas equipas, o resultado não desatava e, nos minutos finais, já sob forte chuva, o Paços de Ferreira forçou em busca de um golo, que surgiria aos 90'+1 minutos, por Rui Fonte, após um canto de Matchoi.

Marafona voltou a revelar-se decisivo e segurou o triunfo pacense, ao evitar um autogolo de Welton.





Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa

Belenenses - Paços de Ferreira, 0-1

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

0-1, Rui Fonte, 90'+1 minutos

Equipas:

- Belenenses: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Fabão, Chima Akas, Tiago Manso, Hélio Cruz (Duarte Valente, 33'), Chapi Romano (Danny, 67'), Rúben Pina, Midana Sambu (Mica, 67'), Miguel Tavares (Moha Keita, 83') e Maxuel Cássio

(Suplentes: David Grilo, Tiago Gonçalves, Danny, Tiago Moninhas, Duarte Valente, Mica, Rui Correia, Tiago Ilori e Moha Keita)

Treinador: Vasco Faísca.

- Paços de Ferreira: Marafona, Jojó (Aldair Neves, 83'), Erick Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos (Welton Júnior, 64'), Gorby Baptiste (Marcos Paulo, 83'), Matchoi Djaló (Tiago Ribeiro, 90'+2), Tomás Costa (Uilton Silva, 64'), Brian Cipenga e Rui Fonte

(Suplentes: Jeimes Menezes, Antunes, Miguel Moreno, Welton Júnior, Uilton Silva, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Luís Bastos e Aldair Neves)

Treinador: Ricardo Silva

Árbitro: Flávio Azevedo Duarte (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Erick Ferigra (22'), Chapi Romano (54') e Rui Fonte (90'+2)

Assistência: 1.734 espetadores