Belenenses-Penafiel, 2-0: Azuis do Restelo de regresso às vitórias

Um golo de Ricardo Matos e outro de Maxuel fizeram este domingo o Belenenses regressar às vitórias na Liga Sabseg, mais de dois meses depois, no triunfo, por 2-0, frente ao Penafiel, em jogo da 11.ª jornada.

Com este resultado, que em nada altera a classificação, o Belenenses, que quebrou o ciclo de seis jogos consecutivos sem vencer na prova (cinco derrotas e um empate), soma agora nove pontos, menos dois do que o Penafiel.

O último triunfo do Belenenses e único, até hoje, remontava a 1 de setembro frente ao Tondela (1-0). De realçar que esta também foi a primeira vitória do treinador Vasco Faísca ao comando técnico da equipa do Restelo, depois da derrota, por 1-0, frente ao Feirense, no jogo de estreia.

Num duelo de aflitos, que colocava frente à frente o antepenúltimo (Penafiel) ao penúltimo (Belenenses), a equipa do Restelo cedo se adiantou no marcador através do golo, aos sete minutos, de Ricardo Matos, que recebeu a bola na sequência de um passo de rutura de Filipe Chaby.

O Penafiel, que procurava o primeiro triunfo fora de casa, apenas conseguiu o primeiro remate aos 22 minutos, quando Robinho viu o guarda-redes Guilherme Oliveira negar-lhe a igualdade.

Com isto, os comandados de Hélder Cristóvão começaram a crescer no jogo e, de certa forma, a sufocar o Belenenses, mas revelou-se perdulário na finalização.

Na segunda parte, os azuis do Restelo conseguiram equilibrar um pouco mais as forças, graças à entrada de Cain Attard, Moha Keita e Rúben Pina, mas o Penafiel continuava a comandar a posse de bola, embora mais longe da baliza de Guilherme Oliveira.

Os remates de Robinho, aos 60 minutos, de Gabriel Barbosa, aos 75', e de João Silva, aos 81', acabaram por ser as notas de destaque.

Perante este caudal ofensivo, o Penafiel acabou por ser apanhado em contrapé e, aos 90+6 minutos, acabou surpreendido, quando Tiago Manso recuperou a bola e lançou Moha Keita para uma arrancada vertiginosa para a baliza de Pedro Silva, jogador que depois serviu Maxuel, que, sem qualquer adversário pela frente, fixou o resultado em 2-0.

Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses-Penafiel, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ricardo Matos, 7 minutos.

2-0, Maxuel, 90+6'.

Equipas:

- Belenenses: Guilherme, Oliveira Pedro Carvalho, André Serra, Chima, Tiago Manso, Duarte Valente (Danny, 86'), Hélio Cruz (Cain Attard, 46'), Filipe Chaby (Rúben Pina, 56'), Chapi Romano, Clé Andrade (Moha Keita, 56') e Ricardo Matos (Maxuel, 72').

Suplentes: David Grilo, Fábio Luís, Danny, Sambú, Tiago Moninhas, Cain Attard, Rúben Pina, Moha Keita e Maxuel).

Treinador: Vasco Faísca.

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Freitas, Leandro Teixeira, João Miguel, João Silva, Reko (Chico Teixeira, 82'), Edu Pinheiro (Hugo Firmino, 61'), Filipe Cardoso, Maga (Gabriel Barbosa, 71'), Robinho e Adílio Santos.

(Suplentes: Manuel Baldé, Hugo Firmino, Gabriel Barbosa, Chico Teixeira, João Oliveira, Diogo Batista, André Silva, Rúben Pereira e Pedro Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Miguel (37'), Clé Andrade (39'), Reko (49') e Rúben Pina (64').

Assistência: cerca de 1.200 espetadores.