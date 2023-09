Belenenses-União de Leiria, 0-5: leirienses regressam às vitórias com goleada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A União de Leiria regressou este domingo às vitórias, após duas derrotas consecutivas, ao golear o Belenenses, por 5-0, no Estádio do Restelo, em jogo da quinta jornada da Liga Sabseg.

Numa fase inicial da 2.ª Liga, o único triunfo leiriense registado esta temporada remontava a 19 de agosto na receção ao Benfica B, por 3-1, na segunda jornada. Com esta vitória, a formação leiriense é agora sexta classificada, com sete pontos.

Já o Belenenses, em 10º, com cinco, vinha de uma vitória em Tondela (1-0) e continua sem vencer em casa.

Depois de uma manhã de chuva em Lisboa, o sol apareceu para apadrinhar este clássico do futebol português que até dava sinal de que poderia ser equilibrado, mas a União de Leiria rapidamente resolveu os problemas e inaugurou o marcador, aos nove minutos, por intermédio de Lucho Vega, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Leandro Silva e em que a defesa do Belenenses andou aos papéis, tendo a bola sobrado para o médio argentino fazer o 1-0.

As carências defensivas da formação comandada por Bruno Dias acabaram por ditar a tendência do jogo, já que tanto permitia o aparecimento de jogadores nas suas costas, como não conseguiam entrar em fase de construção graças à pressão colocada pelos jogadores leirienses.

Apesar de ter menos posse de bola, a verdade é que a União de Leiria, sem grande dificuldade, foi controlando as ações de jogo, mesmo na fase em que o Belenenses procurava chegar à igualdade.

E numa jogada de ataque rápido, Leandro Antunes fez o 2-0, aos 30 minutos, depois de uma defesa incompleta de David Grilo ao remate de Jordan van der Gaag. O mesmo jogador, em cima do intervalo, dominou a bola com o peito e fuzilou a baliza do Belenenses, para o 3-0.

A formação do Restelo entrou para a segunda parte mais afoita, arriscou e procurou reentrar no jogo, pressionando alto e deixou espaço nas costas. A intenção revelou-se fatal, já que Ouattara fugiu pela direita, cruzou para Van der Gaag receber e assistir Kaká para o 4-0.

Com o resultado feito, a União de Leiria baixou as linhas e limitou-se a gerir o jogo e controlar o seu próprio desgaste físico.

O Belenenses, a espaços, procurou o tento de honra, nomeadamente com a tentativa de Filipe Chaby, aos 82 minutos, e travada por Kieszek, mas animicamente a equipa estava desfeita e acabaria por sofrer o 5-0, aos 90 minutos, com o selo a ser carimbado por Jair da Silva.

Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses - União de Leiria, 0-5.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Lucho Vega, 9 minutos.

0-2, Leandro Antunes, 30'.

0-3, Leandro Antunes, 45+7'.

0-4, Kaká, 55'.

0-5, Jair da Silva, 90'.

Equipas:

Belenenses: David Grilo, Cain Attard, André Serra, Chima, Sana Gomes (Hélio Cruz, 22'), Duarte Valente, Pedro Carvalho, Sambú (Ricardo Matos, 46'), Chapi Romano (Filipe Chaby, 46'), Clé Andrade (Rúben Pina, 66') e Moha Keita (Felipe Dini, 66').

(Suplentes: Guilherme, Filipe Chaby, Ricardo Matos, Miguel Tavares, Felipe Dini, Rúben Pina, Hélio Cruz, Tiago Manso e Maxuel).

Treinador: Bruno Dias.

União de Leiria: Pawel Kieszek, Kaká (Empis, 82'), Tiago Ferreira, Marco Baixinho, Ouatarra, Lucho Vega (Arsénio, 60'), Leandro Silva (Diogo Amado, 71'), Afonso Valente, Jordan van der Gaag (Sérgio Ribeiro, 60'), Leandro Antunes (Joseph, 82') e Jair da Silva.

(Suplentes: João Oliveira, Arsénio, Empis, João Resende, Valdir Júnior, Diogo Amado, Sérgio Ribeiro, Joseph e Vasco Oliveira).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jordan van der Gaag (37'), Cain Attard (38'), Moha Keita (45+2') e Chima (83').

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.