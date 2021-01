Benfica B-Académica, 2-2: Estudantes arrancam empate ao 'cair do pano'

Benfica B e Académica empataram este sábado 2-2, no Seixal, em jogo da 16.ª jornada da 2.ª Liga decidido nos instantes finais com um golo de Mohamed Bouldini para os estudantes.

Pelo Benfica, que já na jornada anterior tinha consentido o empate (1-1) no reduto do Sporting da Covilhã em período de compensação, marcaram Tomás Araújo, no primeiro tempo, e Pedro Ganchas, aos 75 minutos, dois depois de Fabinho ter feito, de grande penalidade, o 1-1 para a Académica, tendo Bouldini, aos 90+1 resgatado o empate para a Académica.

O conjunto de Coimbra entrou melhor e dispôs das primeiras oportunidades para inaugurar o marcador. Aos nove minutos, os 'estudantes' viram o guardião Svilar defender para canto um remate de Fábio Vianna e, aos 17, num bom lance coletivo, Fabinho fez um cruzamento-remate, que deixou em sobressalto a defesa do Benfica B.

As 'águias' reagiram ao domínio inicial da Académica e foram mais eficazes na zona de finalização, conseguindo colocar-se na frente do marcador, aos 27 minutos, por Tomás Araújo. Mais forte que os opositores, o defesa deu na área contrária, de cabeça, a melhor sequência a um canto apontado na direita por Tiago Araújo.

A perder por 1-0, a Académica regressou do intervalo com o objetivo de inverter resultado, que na altura impedia a equipa, segunda classificada da prova, de se aproximar do líder Estoril. Mais velozes e dinâmicos no ataque, os 'estudantes', já depois de várias ocasiões flagrantes, chegaram ao 1-1 num penálti convertido por Fabinho, aos 73 minutos.

Volvidos dois minutos, contra a corrente de jogo, o Benfica voltou para a frente do marcador, por Pedro Ganchas. A perder por 2-1, a Académica não cessou de procurar o golo e foi recompensada desse esforço ao 'cair do pano', quando Mohamed Bouldini fez o 2-2 final.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Académica, 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Tomás Araújo, 27 minutos.

1-1, Fabinho, 73 (penálti).

2-1, Pedro Ganchas, 75.

2-2, Mohamed Bouldini, 90+1.

Equipas:

Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Pedro Ganchas, Diogo Mendes, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos (Luís Lopes, 90+2), Tiago Gouveia, Henrique Araújo (Rafael Brito, 80) e Tiago Araújo (Gerson Sousa, 63).

(Suplentes: Leo Kokubo, Luís Lopes, Gerson Sousa, Ronaldo, Fábio Baptista, Rafael Brito, Filipe Cruz, Tomás Azevedo e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Académica: Mika, Mike, Rafael Vieira, Bruno Teles, Fábio Vianna (Fabiano, 37), Dias, Guima, Fabinho (João Mário, 74, Traquina, Mohamed Bouldini e Sanca (Rafael Furtado, 88).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Peixoto, João Mário, Pinto, Diogo Pereira, Kay, Fabiano, Mimito e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Ganchas (23), treinador Nélson Veríssimo (45+2), adjunto Fernando Alexandre (62), Diogo Mendes (64), João Ferreira (78) e Paulo Bernardo (90+3).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.