Benfica B-B SAD, 2-2: Triunfo fugiu já no final

O B SAD foi ao Seixal empatar (2-2) com o Benfica B. A juventude dos dois elencos foi a nota dominante e, talvez por isso, assistiu-se a um teste marcado por alguns erros, que nesta fase são perdoáveis. Começou melhor o conjunto de Luís Castro, novo técnico dos encarnados, que se adiantou no marcador através de João Resende (10’), após perda de bola infantil dos azuis. Todavia, cinco minutos volvidos, a equipa de José Pratas, que já revela automatismos interessantes, empatou por César Sousa. Na etapa complementar, após diversas substituições, o jogo perdeu intensidade. Aos 75’, Tomás Castro colocou o B SAD em vantagem, mas o triunfo escapou aos 90’, com o penálti de Luís Semedo.