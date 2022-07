Benfica B bate Vilafranquense em jogo-treino no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica B levou a melhor diante do Vilafranquense num jogo-treino disputado no Benfica Campus. A formação de Luís Castro triunfou por 2-0, com golos de Henrique Pereira e João Resende.





Pela equipa de Vila Franca de Xira, o técnico Rui Borges fez alinhar o seguinte onze inicial: Trigueira; Léo Alaba, Anthony, Bruno Almeida, Léo Bahia; Ricardo Dias, Luís Silva, Bernardo Martins, Edson Farias; Nenê e Belkheir. Jogaram ainda Fábio Duarte; Bruno Sousa, Eric Veiga, Thiago Freitas, Edson Mucuana, Balla Sangaré, Tipote e Umaro Baldé.Este foi o sétimo encontro particular dos ribatejanos na pré-temporada. Depois das derrotas iniciais com Sporting (1-0) e FC Porto (2-0), somaram vitórias ante Sporting (1-0), Trofense (2-0), Sindicato (3-0) e Torreense (6-0).