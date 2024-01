Benfica B-Belenenses, 2-1: águias dão 'salto' na tabela classificativa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica B afastou-se este sábado da cauda da classificação da 2.ª Liga, ao vencer em casa o Belenenses, que segue no penúltimo lugar, por 2-1, em partida da 16.ª jornada.

Um autogolo do guarda-redes Guilherme Oliveira, aos 31 minutos, e uma finalização oportuna de Pedro Santos, aos 58, permitiram às águias conquistar os três pontos, enquanto Ricardo Matos marcou para os 'azuis', já aos 90+1.

Os benfiquistas tiveram uma entrada forte no jogo e dispuseram de uma oportunidade soberana de golo aos três minutos, momento em que Nuno Félix, após assistência de Gerson Sousa, rematou forte ao 'ferro' da baliza defendida por Guilherme Oliveira.

Apesar da reação do Belenenses, que aos 16 minutos ameaçou marcar num remate de Rúben Pina, as 'águias' chegaram ao 1-0 após a cobrança de um livre de Nuno Félix. Aos 31, o médio enviou a bola à trave e beneficiou de um desvio nas costas do guarda-redes dos 'azuis' que levou a bola a entrar na própria baliza.

Apoiado por centenas de adeptos que se deslocaram ao Seixal, o Belenenses não se deixou afetar pelo golo e foi em busca do empate, que só não chegou aos 43 minutos porque Danny Tavares cabeceou ao poste esquerdo, após um livre.

No segundo tempo, o Benfica B ampliou a vantagem por intermédio de Pedro Santos, jogador que, aos 58 minutos, rematou ao segundo poste, depois de Gerson Sousa ter falhado a emenda, após lance em que intervieram antes os colegas João Tomé e Cauê dos Santos.

Já em período em compensação, aos 90+1 minutos, o Belenenses conseguiu chegar ao golo na sequência de um remate forte desferido por Ricardo Matos, que foi travado de forma incompleta por Leo Kokubo, que permitiu que o mesmo jogador fizesse na recarga o 2-1.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B-Belenenses, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Guilherme Oliveira, 31 minutos (própria baliza).

2-0, Pedro Santos, 58.

2-1, Ricardo Matos, 90+1.

Equipas:

- Benfica B: Leo Kokubo, João Tomé (Hugo Félix, 87), Gustavo Marques, Lenny Lacroix, Rafael Rodrigues, Diogo Prioste, Nuno Félix, João Rêgo (Rafael Luís, 87), Pedro Santos (Gustavo Varela, 78), Cauê dos Santos (Zan Jevsenak, 70) e Gerson Sousa (Francisco Domingues, 78).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Diogo Spencer, José Müller, Francisco Domingues, Rafael Luís, Zan Jevsenak, Hugo Félix, José Marques e Gustavo Varela).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Belenenses: Guilherme Oliveira, Tiago Ilori (Tiago Manso, 45), Fábio Luís, Chima Akas, Pedro Carvalho, Chapi Romano (Mica Silva, 81), Duarte Valente (Hélio Cruz, 59), Danny Tavares (Midana Sambú, 59), Miguel Tavares (Tiago Moninhas, 76), Ricardo Matos e Rúben Pina.

(Suplentes: David Grilo, Cain Attard, Tiago Manso, Rui Correia, Hélio Cruz, Mica Silva, Tiago Moninhas, Midana Sambú e Maxuel Cássio).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Luís (29), Zan Jevsenak (74), Francisco Domingues (78), Mica Silva (83), Hélio Cruz (90+6), Rafael Rodrigues (90+7) e Tiago Manso (após o final do jogo).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.