Benfica B-Casa Pia, 4-0: Águia vence e alcança a maior goleada da temporada

O Benfica B recebeu e venceu este sábado o Casa Pia, por 4-0, alcançado a melhor fase da temporada na 2ª Liga. Pela primeira em 2019/20, as águias comandadas por Renato Paiva conseguiram dois triunfos consecutivos, após o triunfo expressivo no reduto do Farense (3-0) no reduto do Farense.





A vitória ante a formação de Ricardo Peres é também a maior rubricada em 2019/20.Os golos da partida referente à 16ª jornada ficaram a cargo de Tiago Dantas (18'), Nuno Santos (49'), Gonçalo Ramos (63') e Daniel dos Anjos (68'). Pedro Henrique poderia ter dilatado o marcador mas falhou um penálti no último instante, após expulsão do capitão dos gansos, João Coito.