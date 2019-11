Benfica B-Chaves, 1-3: Transmontanos regressam aos triunfos

O Chaves voltou este domingo aos triunfos na 2.ª Liga, ao vencer por 3-1 no terreno do Benfica B, em partida da nona jornada, resultado que permitiu aos flavienses ascender ao sexto lugar da tabela.Os transmontanos deram a volta a uma desvantagem de 1-0 ao intervalo (golo de Rodrigo Conceição aos 32 minutos), em pouco mais um quarto de hora, graças a duas grandes penalidades conquistadas por Wagner e convertidas por André Luís (49' e 61') e um grande golo do próprio extremo brasileiro (56'). O Benfica B até teve mais posse de bola na primeira parte, mas esta era consentida pelos visitantes, que preferiam explorar as transições para tentar surpreender, sem sucesso, com a velocidade de Fatai e Wagner nas alas.Até que, aos 32 minutos, Rodrigo Conceição inaugurou o marcador com um remate colocado - o primeiro dos encarnados na partida - já dentro da grande área, dando o melhor seguimento a um lance de insistência de Luís Pinheiro, que levou a melhor sobre Jean Felipe. O lateral direito fez a sua estreia na equipa secundária e acabou por ficar também diretamente ligado ao golo do empate transmontano, logo a abrir a segunda parte, quando derrubou Wagner dentro da grande área e permitiu ao Chaves dar início à reviravolta. Chamado à conversão da grande penalidade, André Luís não perdoou (49'), pouco antes de Wagner, que já conquistara a grande penalidade, consumar a cambalhota no marcador com um grande remate em arco de fora da grande área (56').O extremo brasileiro estava inspirado e à passagem da hora de jogo conquistou novo castigo máximo, ao ser derrubado por David Zec, permitindo a André Luís voltar a faturar da marca dos onze metros (61). Com o triunfo no bolso, a equipa de José Mota controlou as operações até ao final e só não conseguiu um resultado mais dilatado porque Fatai esteve desinspirado na finalização, desperdiçando vários lances de contra-ataque dos transmontanos.1-0.1-0, Rodrigo Conceição, 32 minutos.1-1, André Luís, 49' (grande penalidade).1-2, Wagner, 56'.1-3, André Luís, 61' (grande penalidade).Svilar, Luís Pinheiro (Pedro Henrique, 84'), David Zec, Kalaica, Frimpong, Mendes (Vukotic, 76'), Tiago Dantas, David Tavares, Rodrigo Conceição (Vinícius Jaú, 76'), Nuno Santos e Daniel dos Anjos.Fábio Duarte, Vinícius Jaú, Diogo Pinto, Csoboth, Jorginho, Vukotic e Pedro Henrique.Renato Paiva.Ricardo Moura, Rafael Viegas, Diego Galo, Kevin Medina, Jean Felipe, Jefferson (João Correia, 46'), João Teixeira (Carlos David, 46'), Raphael Guzzo, Fatai, Wagner (Gamboa, 82') e André Luís.Samu, Carlos David, Gamboa, João Correia, Calasan, Batxi e Platiny.José Mota.Luís Máximo (AF Castelo Branco).Cartão amarelo para Luís Pinheiro (48'), David Zec (60'), David Tavares (72') e João Correia (88').cerca de 700 espetadores.