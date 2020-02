Benfica B-Leixões, 0-1: penálti fez a diferença no Seixal

O Leixões venceu hoje por 1-0 no terreno do Benfica B, em partida da 23.ª jornada da 2ª Liga disputada no dia em que o emblema de Matosinhos foi condenado no âmbito do processo Jogo Duplo.

O clube foi condenado a dois anos de proibição de participar na Liga NOS e na 2ª Liga, num processo relacionado com a viciação de resultados no futebol profissional português.

Nas quatro linhas, o Leixões venceu e subiu provisoriamente ao nono lugar do campeonato graças a um golo de Derick Poloni, aos 22 minutos, de penálti.

A primeira grande oportunidade até tinha pertencido aos encarnados, por Rodrigo Conceição (13'), num remate cruzado que passou a centímetros do poste, mas o Benfica B raramente teve imaginação para desmontar a teia defensiva da equipa de Manuel Cajuda.

A segunda parte continuou com as duas equipas encaixadas e num ritmo ao qual os visitantes pareceram sempre estar melhor adaptados, com os 'encarnados' a fazer circular muito a bola, mas sem conseguirem encontrar espaços para criar perigo.

As exceções foram um remate de fora da área de Vukotic (66'), que esbarrou na base do poste direito de Stefanovic, e numa incursão de Daniel dos Anjos (80') na área, resolvida pelo guarda-redes sérvio.

Renato Paiva ainda tentou alterar o rumo dos acontecimentos com as entradas de Ronaldo Camará e Samu, aos 76 minutos, para os lugares de Tiago Dantas e Rodrigo Conceição, mas sem outras opções ofensivas no banco deu por terminadas, nesse momento, as alterações na sua equipa.

Já o Leixões, apesar de mais preocupado em proteger a vantagem, teve as melhores ocasiões, para além do golo, num remate de João Graça (57') e num cruzamento de Braga ao qual Rui Pedro não conseguiu dar o melhor seguimento (85').

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - Leixões, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Derick Poloni, 22 minutos (penálti).

Equipas:

- Benfica B: Zlobin, Ebuehi, Kalaica, Morato, Elías Pereyra, Vukotic, David Tavares, Tiago Dantas (Ronaldo Camará, 76'), Rodrigo Conceição (Samu, 76'), Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos.

Suplentes: Fábio Duarte, Samu, Ronaldo Camará, Frimpong, Luís Pinheiro, Mendes e David Zec.

Treinador: Renato Paiva.

- Leixões: Stefanovic, Zé Carlos, Pedro Pinto, Pedro Monteiro, Derick Poloni, Amine, Franco (Luís Silva, 75'), Avto, Joca (Vítor Bruno, 52'), João Graça (Braga, 83') e Rui Pedro.

Suplentes: Miguel Oliveira, Bruno Monteiro, Perdigão, Romário, Braga, Luís Silva e Vítor Bruno.

Treinador: Manuel Cajuda.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Franco (71'), Daniel dos Anjos (73') e Pedro Pinto (90+1').

Assistência: cerca de 600 espetadores.