Benfica B-Leixões, 2-1: Rodrigo Pinho bisa e garante o primeiro triunfo das águias

Com dois golos de Rodrigo Pinho, que desceu da equipa principal aos bês, o Benfica B venceu este sábado o Leixões, por 2-1, em partida da quinta jornada da Liga Sabseg, prova em que se estreou a vencer.

Depois de três empates e uma derrota, as águias conseguiram com os tentos do avançado brasileiro, que ganhou ritmo e confiança na partida realizada no Seixal, conquistar os três pontos, impondo a primeira derrota aos leixonenses, que tinham chegado a este jogo apenas com um golo sofrido nas quatro rondas anteriores.

Os benfiquistas precisaram de 10 minutos para inaugurarem o marcador, através da cobrança de um livre direto de Rodrigo Pinho. O avançado brasileiro desferiu um remate forte e colocado que surpreendeu Beunardeau, que ainda tocou na bola, mas não evitou o 1-0.

Depois de sofrer o golo, o Leixões reagiu e visou várias vezes a baliza de Samuel Soares, guarda-redes das águias que não sentiu dificuldades em travar os remates de Zé Eduardo (17 minutos), Paulinho (18) e João Oliveira (20).

Apesar das incursões ofensivas do conjunto de Matosinhos, o Benfica B foi quem esteve mais perto de marcar antes do intervalo, aos 32 e 42 minutos. No primeiro lance, Henrique Pereira viu Beunardeau evitar o golo com o pé direito, depois, quando podia ter feito melhor, foi a vez de Diego Moreira rematar para nova defesa do guardião francês.

No segundo tempo, o Benfica B voltou a entrar melhor e, aos 62 minutos, aumentou a vantagem por intermédio de Rodrigo Pinho. O atacante recebeu um cruzamento da direita de Diego Moreira e encostou de cabeça para o bis, que resultou no 2-0 para a sua equipa.

Até ao final, a equipa treinada por Luís Castro dispôs de excelentes oportunidades para dilatar ainda mais a vantagem. Aos 66 minutos, Pedro Santos rematou à trave e, na recarga, Henrique Pereira só não fez o terceiro do Benfica B devido a uma boa defesa de Beunardeau.

Aos 70, Henrique Pereira voltou a ficar perto de marcar num remate que saiu ao lado do poste esquerdo da baliza do emblema de Matosinhos. Mais eficaz foi Fabinho, que, aos 88 minutos, fez o tento de honra do Leixões num remate forte e colocado à entrada da área, 2-1 que não evitou a primeira derrota da sua equipa em 2022/23.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Leixões, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rodrigo Pinho, 10 minutos.

2-0, Rodrigo Pinho, 62.

1-2, Fabinho, 88.

Equipas:

Benfica B: Samuel Soares, João Tomé, Lacroix, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues (Kiko, 80), Diogo Capitão, Cher Ndour (João Neves, 64), Martim Neto, Henrique Pereira (Diogo Nascimento, 80), Rodrigo Pinho (João Resende, 64) e Diego Moreira (Pedro Santos, 64).

(Suplentes: Pedro Souza, Gerson Sousa, João Resende, Ricardo Teixeira, Jevsenak, Kiko, Diogo Nascimento, Pedro Santos e João Neves.

Treinador: Luís Castro

Leixões: Beunardeau, João Amorim, João Meira (Araújo, 70), Calasan, Joel Ferreira (Miguel Ângelo, 70), Fabinho, Paulinho (Rafa, 56), Bem Traoré, João Oliveira (Morais, 56), Zé Eduardo (Valente, 56) e Kiki Silva.

(Suplentes: Ricardo Moura, Zag, Coronas, Miguel Ângelo, Araújo, Morais, Rafa, Valente e Brunão).

Treinador: Vítor Martins

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Amorim (41), Henrique Pereira (68), Rafael Rodrigues (75), Morais (77), Kiko (85) e Samuel Soares (90+1).

Assistência: cerca de 600 espectadores.