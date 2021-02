O Benfica B venceu esta segunda-feira em casa o Mafra, por 2-0, em partida da 21.ª jornada da 2.ª Liga, prova em que as águias ascenderam ao sétimo lugar, alcançando, com os mesmos 27 pontos, os mafrenses.

Gonçalo Ramos, de grande penalidade, aos 35 minutos, e Diogo Mendes, 51', fizeram os golos que ditaram a derrota do Mafra, clube que está há 12 partidas (seis empates e seis derrotas) sem vencer na competição.

O Benfica B teve uma entrada forte no jogo e só não inaugurou o marcador porque os remates de Gonçalo Ramos, aos dois e três minutos, foram travados em cima da linha de golo pelo defesa Gui Ferreira e pelo guarda-redes Carlos Henriques, respetivamente.

O Mafra conseguiu sacudir a pressão inicial das 'águias' e, aos 14 minutos, na melhor oportunidade de todo o primeiro tempo, quase aproveitou um 'brinde' de Svilar, guardião que conseguiu redimir-se do erro cometido ao fazer defesas ao remate de Andrezinho e à recarga de Okitokandjo.

Antes do intervalo, aos 35 minutos, o Benfica B conseguiu chegar ao 1-0 através de Gonçalo Ramos, avançado que se encarregou de cobrar com sucesso a grande penalidade que castigou a falta que o próprio sofreu do central mafrense João Miguel no interior da área.

Em desvantagem no marcador, o Mafra entrou mais veloz e dinâmico no segundo tempo, mas seria o Benfica B a chegar ao golo, aos 51 minutos. Após livre na direita de Ilija Vukotic, Diogo Mendes foi mais forte que os adversários no jogo aéreo e cabeceou de forma fulminante para 2-0 dos anfitriões.

Até ao final, o Benfica, que somou o seu oitavo encontro sem perder na prova, dispôs das melhores oportunidades para alterar o marcador quando Umaro Embaló, aos 59 minutos, acertou no poste esquerdo e, aos 90, Fábio Baptista rematou para defesa do guarda-redes Carlos Henriques.





Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Ramos, 35 minutos (penálti).

2-0, Diogo Mendes, 51.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Diogo Mendes (Tomás Azevedo, 87), Ilija Vukotic (Fábio Baptista, 87), David Tavares, Umaro Embaló (Rafael Brito, 87), Tiago Gouveia (Luís Lopes, 77) e Gonçalo Ramos (Henrique Araújo, 61).

Suplentes: Leo Kokubo, Henrique Araújo, Pedro Ganchas, Luís Lopes, Gerson Sousa, Fábio Baptista, Rafael Brito, Kalaica e Tomás Azevedo.

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Mafra: Carlos Henriques, Tomás Domingos (Campos, 64), João Cunha, João Miguel, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Cuca (Ismael, 79), João Graça (Lee, 64), Rodrigo Martins (Edi Semedo, 79), Andrezinho (Carlos Daniel, 65) e Okitokandjo.

Suplentes: Filipe Neves, Campos, Bruno, Lee, Carlos Daniel, Kerkez, Moura, Ismael e Edi Semed).

Treinador: Filipe Cândido.





Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Miguel (34), João Ferreira (47), David Tavares (70), Okitokandjo (79) e Sandro Cruz (90+1).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.