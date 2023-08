Benfica B-Marítimo, 0-1: Xadas decide e Tiago Gouveia em foco nas jovens águias

O Marítimo reencontrou-se este domingo com os triunfos ao vencer, por 1-0, na casa do Benfica B, em partida da terceira jornada da Liga Sabseg, realizada no Seixal.O golo que valeu os três pontos aos insulares foi apontado pelo capitão Xadas na conversão de uma grande penalidade, aos 11 minutos, momento em que os benfiquistas ficaram a jogar em inferioridade numérica devido ao cartão vermelho exibido a Lacroix, que tocou a bola com o braço no interior da área.

Apesar de o Benfica B ter entrado melhor no jogo, os madeirenses adiantaram-se no marcador por Xadas, que foi eficaz no frente a frente com Léo Kokubo. O castigo máximo foi assinalado após consulta do VAR, momento em que o árbitro expulsou Lacroix por ter jogado a bola com o braço dentro da área.

Mesmo a perderem por 1-0 e a jogarem em inferioridade numérica, os comandados de Nélson Veríssimo tiveram uma boa reação. Tiago Gouveia, que aos seis minutos com o resultado ainda em 0-0 tinha cabeceado ao lado do ferro, voltou a ficar perto do golo, aos 14, num remate que obrigou o guardião Samú Silva a defesa atenta.

Até ao intervalo, a melhor oportunidade de golo pertenceu às 'águias' que também dispuseram de uma grande penalidade, mas o médio Maestro não conseguiu desfeitear o guarda-redes dos insulares, que travou o remate da marca dos 11 metros, mantendo a vantagem de um golo para a sua equipa.

Na segunda parte, ambas as equipas dispuseram de várias ocasiões para modificar o resultado, mas a ineficácia na finalização não permitiu que o placar se alterasse mais.

Refira-se que, aos 53 minutos, o atacante Platiny introduziu a bola na baliza do Benfica, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, decisão que o VAR confirmou.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B -- Marítimo, 0-1.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Xadas, 11 minutos (grande penalidade).

- Benfica B: Léo Kokubo, Filipe Cruz (Gerson Sousa 64), Lacroix, Bajrami, Rafael Rodrigues (Francisco Domingues, 70), Jevsenak (Nuno Félix, 45), Rafael Luís (Pedro Santos, 70), Tiago Gouveia, Maestro (Hugo Félix, 86), Henrique Pereira e Gilson Benchimol.

(Suplentes: Pedro Souza, João Tomé, Francisco Domingues, Nuno Félix, Hugo Félix, Diogo Prioste, Pedro Santos, Gerson Sousa e João Rêgo).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Marítimo: Samú Silva, Igor Julião (Tomás Domingos, 45), Dylan Collard, Matheus Costa, Vitor Costa, Renê Santos (Diogo Mendes, 45), João Tavares (Marcos Silva, 64), Lucas Silva (Bruno Marques, 64), Xadas (Fábio China, 78), Francis Cann e Platiny.

(Suplentes: Romain Salin, Zainadine Júnior, Diogo Mendes, Bruno Marques, Euller Silva, Tomás Domingos, Fábio China, Marcos Silva e Joel Tagueu).

Treinador: Manuel Tulipa.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Igor Julião (13), Renê Santos (30), Gilson Benchimol (45+4), Xadas (71) e Platiny (76). Cartão vermelho direto para Lacroix (10).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.