Benfica B-Marítimo foi o jogo com mais tempo útil da 3.ª jornada da Liga SABSEG

O duelo entre Benfica B e Marítimo, a contar para a terceira jornada da Liga Portugal SABSEG, foi esta segunda-feira distinguido com o prémio '#NãoPára' de agosto, que premeia os jogos com mais tempo útil.

O encontro entre as duas formações, disputado no Benfica Campus, contou com uma percentagem de 61,23% de tempo útil, o que em termos práticos significa que houve um tempo total de jogo de 61:25 minutos.

Xadas apontou o único golo da partida, permitindo assim ao Marítimo a conquista dos três pontos na deslocação a Lisboa.