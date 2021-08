Benfica B-Nacional adiado

O jogo Benfica B-Nacional, da primeira jornada da 2.ª Liga, foi adiado para segunda-feira devido ao cancelamento do voo que transportaria a equipa insular, revelou este sábado a Liga.

"Vimos pelo presente informar que o jogo Benfica B-Nacional, integrado na primeira jornada da Liga Portugal 2, foi adiado devido às condições climatéricas adversas que se fazem sentir no Funchal", pode ler-se no comunicado emitido pela Liga Portuguesa, dando conta do adiamento do jogo, previsto inicialmente para as 18:00 de domingo, no Benfica Campus.

A nota acrescenta que os dois clubes acordaram em adiar o encontro para as 18h00 de segunda-feira (9 de agosto), igualmente no Benfica Campus.

As más condições meteorológicas registadas durante o dia de hoje no Aeroporto da Madeira obrigaram ao cancelamento do voo que transportaria a equipa insular.