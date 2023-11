Benfica B-Penafiel, 1-0: penálti de Jevsenak dá vitória 'magra' às águias

O Benfica B venceu este sábado, por 1-0, na receção ao Penafiel, em partida da nona jornada da Liga Sabseg, prova em que as águias ocupam agora o nono lugar, enquanto os durienses seguem em 16.º.

O golo do triunfo foi apontado por Zan Jevsenak de penálti, aos 65 minutos, numa altura em que o adversário já atuava em inferioridade numérica, depois da expulsão de Gabriel Barbosa, que viu o primeiro cartão amarelo aos 15' e o segundo, e respetivo vermelho, aos 58'.

Na luta pela fuga aos últimos lugares da tabela, benfiquistas e penafidelenses não conseguiram libertar-se da pressão da luta dos pontos no primeiro tempo, período em que nenhuma das equipas conseguiu criar ocasiões flagrantes de golo para desfazer o nulo com que se atingiu o intervalo, depois de uma primeira parte com poucos motivos de interesse.

No reatamento, já sem Henrique Pereira, que saiu lesionado instantes antes do intervalo, o treinador Nélson Veríssimo lançou no jogo João Rêgo, substituição que não alterou a toada monótona do encontro.

Só depois dos 58 minutos, quando as águias passaram a jogar em superioridade numérica devido à expulsão de Gabriel Barbosa, é que surgiu, aos 62', o primeiro lance claro de golo da partida num remate de João Rêgo à trave da baliza defendida por Pedro Silva, guardião duriense que na sequência do lance viu o colega João Silva cometer penálti.

Da marca dos 11 metros, Zan Jevsenak assumiu a responsabilidade e fez o 1-0 para a equipa da casa, aos 65 minutos. O Penafiel não se deu por vencido e ameaçou a igualdade volvidos três minutos, num livre de Robinho que obrigou Léo Kokubo a defender para canto.

Até o final, o Benfica B ainda festejou, aos 87 minutos, um golo de Gilson Benchimol, mas o mesmo foi invalidado pelo videoárbitro por fora-de-jogo do atacante, que, aos 90'+5, desta vez sem necessidade de recurso ao VAR, também foi apanhado em posição irregular.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B -- Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Zan Jevsenak, 65 minutos (penálti).

Equipas:

- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé, Adrian Bajrami, Gustavo Marques, Rafael Rodrigues, Nuno Félix, Zan Jevsenak, Pedro Santos (Francisco Domingues, 88'), Cauê dos Santos (Diogo Prioste, 73'), Henrique Pereira (João Rêgo, 46') e Gerson Sousa (Gilson Benchimol, 73').

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lenny Lacroix, Francisco Domingues, Rafael Luís, Hugo Félix, Diogo Prioste, Maestro, João Rêgo e Gilson Benchimol).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga (Hugo Firmino, 77'), Leandro Teixeira, João Miguel, Rúben Pereira (Reko, 68'), João Silva, Edu Pinheiro (Pedro Vieira, 90'+2), Filipe Cardoso (Chico Teixeira, 77'), Robinho, Gabriel Barbosa e André Silva (Adílio Santos, 68').

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Diogo Brito, Diogo Batista, Chico Teixeira, Reko, Hugo Firmino, Adílio Santos e Pedro Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Gabriel Barbosa (15' e 58'), Miguel Maga (20'), Cauê dos Santos (22'), Gerson Sousa (55'), Filipe Cardoso (61'), Chico Teixeira (90'+1) e Reko (90'+9). Cartão vermelho por acumulação a Gabriel Barbosa (58').

Assistência: Cerca de 300 espectadores.