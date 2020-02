Benfica B-Vilafranquense, 4-0: Goleada aos ombros de Daniel dos Anjos

O Benfica B goleou este domingo o Vilafranquense por 4-0, no Seixal, numa partida da II Liga portuguesa de futebol na qual os encarnados se superiorizaram graças à enorme eficácia ofensiva.

Entre duas equipas que entraram separadas por apenas três pontos, fizeram toda a diferença os golos de Daniel dos Anjos (3 e 53 minutos), Rodrigo Conceição (44) e Tiago Dantas (45+2) nos primeiros quatro de cinco remates efetuados pelas 'águias' em toda a partida.

O conjunto da casa entrou literalmente a ganhar, com o golo de Daniel dos Anjos (03 minutos), através de uma grande penalidade conquistada pelo próprio, no primeiro ataque, mas isso não teve um efeito galvanizador sobre a equipa.

Pelo contrário, foi o Vilafranquense a assumir as despesas do jogo, através de uma estratégia de povoamento do meio campo num 3x5x2 que 'obrigou' o técnico Renato Paiva a transformar o seu 4x3x3 inicial num 4x4x2, que pretendia também colocar mais gente na zona de finalização.

Só que os ataques dos ribatejanos eram inconsequentes, enquanto o Benfica B foi exemplarmente eficaz. O golo de Rodrigo Conceição (44), para o 2-0, surgiu no segundo remate das 'águias', e o 3-0 aconteceu no terceiro 'disparo', por Tiago Dantas (45+2), de livre direto.

O treinador dos visitantes, Filipe Moreira, tentou dar um 'safanão' na equipa, trocando, ao intervalo, os dois homens da frente (entraram Wilson e Kikas), mas a tendência manteve-se e o Benfica B fez o 4-0, de novo por Daniel dos Anjos, no quarto remate 'encarnado'.

Com o triunfo assegurado, o Benfica B geriu as operações sem sobressaltos. O único 'tiro' das 'águias' que não deu golo pertenceu a Gonçalo Ramos (81) e a única vez que o guarda-redes Svilar teve de se aplicar foi para travar um remate falhado que 'enrolou' e se preparava para entrar junto ao poste

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Vilafranquense, 4-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Daniel dos Anjos, 3 minutos (grande penalidade).

2-0, Rodrigo Conceição, 44.

3-0, Tiago Dantas, 45+2.

4-0, Daniel dos Anjos, 53

Equipas:

- Benfica B: Svilar, João Ferreira (Luís Pinheiro, 80), Kalaica, Morato, Frimpong, Mendes, Martin Chrien (Paulo Bernardo, 69), Tiago Dantas, Rodrigo Conceição, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos (Vukotic, 83).

(Suplentes: Fábio Duarte, Samu, Duk, Paulo Bernardo, Luís Pinheiro, Vukotic e David Zec).

Treinador: Renato Paiva.

Vilafranquense: Maringá, Denis Martins, Dirceu, Kássio, Ulisses, Korzun (André Ceitil, 62), Brigues, Kady, Furlan, Pepo (Wilson, 46) e João Vieira (Kikas, 46).

(Suplentes: Filipe Semedo, Sparagna, China, Gustavo Tocantins, André Ceitil, Wilson e Kikas).

Treinador: Filipe Moreira

Árbitro: André Castro (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Furlan (28), João Ferreira (36), Kalaica (52), André Ceitil (81) e Kássio (86).

Assistência: cerca de 1.100 espetadores.