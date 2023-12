Bilhetes exclusivos a sócios do Tondela para o jogo com o Sporting já estão à venda

O Tondela colocou à venda, esta segunda-feira, os bilhetes para o encontro da Allianz Cup com o Sporting, a ter lugar no próximo sábado. Contudo, os ingressos só estarão disponíveis para os sócios auriverdes nesta primeira fase e custarão 5 euros, enquanto para o público geral só serão colocados à venda a partir desta quarta-feira, com o valor fixado nos 15 €.Os sócios com lugar anual também deverão levantar o ingresso até quinta-feira, dia 21 de dezembro. Caso não o façam, o lugar é posto à venda. Os bilhetes estão disponíveis apenas na Loja do Tondela e por tempo determinado, esperando-se, porém, casa cheia no Estádio João Cardoso.