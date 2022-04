Briosa a cair aguarda companhia: As contas da despromoção

Na cauda da tabela, a luta pela permanência está igualmente ao rubro e apenas a Académica parece ter o destino traçado. Na verdade, uma derrota na próxima jornada, na receção ao Penafiel, que vem de duas vitórias consecutivas, bastará para confirmar a Briosa na Liga 3 em 2022/23. Em caso de triunfo, o mesmo resultado do Ac. Viseu dará desfecho idêntico.

Relativamente ao outro lugar de descida direta e ao de acesso ao playoff, as contas estão bem abertas. Com os resultados da 29ª jornada, o Sp. Covilhã lidera este ‘aflito’ pelotão, com apenas 2 pontos de vantagem para o antepenúltimo e 3 para penúltimo, o Varzim, a quem ainda está a dever uma visita, tendo também duros desafios com Chaves, Leixões e Rio Ave.

Apesar de não ganhar há 10 jogos, o Trofense tem ainda pela frente três adversários em zona de perigo, pelo que tem nas suas mãos o seu destino. Em situação semelhante estão os poveiros, ainda com dois jogos com rivais diretos para procurar a salvação.

Mais espinhosa é a tarefa do Ac. Viseu, que depois da receção ao Trofense, visita Benfica B e Nacional, recebendo ainda Penafiel (três clubes bem classificados) e o FC Porto B.