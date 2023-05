BSAD-Mafra, 2-2: Azuis salvam empate em jogo dominado pela equipa visitante

BSAD e Mafra empataram este sábado a dois golos no jogo da 32.ª jornada da 2.ª Liga portuguesa, numa partida que o Mafra dominou quase por completo, deixando escapar a vitória nos últimos minutos.

Sempre superiores no encontro, os comandados de Rui Borges adiantaram-se no marcador com um golo de Fati (32') e na segunda parte ampliaram por Diogo (55'). Nos 10 minutos finais da partida, António Montez (81') e Jefferson (83') ainda foram a tempo de 'salvar' o empate para a equipa lisboeta.

Com este desfecho, o Mafra interrompa a série de quatro vitórias no campeonato, a melhor sequência da época, e com 44 pontos sobe provisoriamente ao quinto lugar e fica à espera do que conseguem fazer Feirense e Vilafranquense. Já a BSAD, na ponta oposta da tabela, com 31 pontos, mantém-se como 16.º classificado, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, e mantém a esperança de se manter nas ligas profissionais.

A partida arrancou equilibrada, com as duas equipas a dividirem a iniciativa de jogo e desde o primeiro minuto à procura da baliza adversária.

Aos 12, numa saída rápida para o ataque, Fati pela direita assistiu Miguel Sousa, Tabuaço defendeu por instinto e Diogo, na recarga, deixou-se antecipar e ficou a reclamar grande penalidade. Foi o primeiro sinal de perigo do Mafra e a BSAD respondeu nos lances seguintes em remates de Chico e Fabrício que puseram Renan em alerta.

No melhor período da BSAD, o Mafra chegou à vantagem num lance em que Fati foi o protagonista. Depois de um 'meinho' entre os jogadores 'saloios', o extremo encontrou espaço entre as linhas da BSAD e sem hesitar disparou para a baliza, com a bola a descrever um arco e a cair dentro da baliza de Tabuaço, quando o cronómetro marcava 32 minutos.

Aos 36 minutos o Mafra voltou a investir sobre a baliza 'azul', com Diogo a fugir aos defesas e a rematar para defesa apertada de Tabuaço. A bola ficou prensada, Diogo cruzou atrasado para Loide Augusto e após novo remate Kelechi cortou em cima da linha de golo e acabou expulso, com Rui Costa a assinalar a respetiva grande penalidade.

Com mais um em campo e a possibilidade de dobrar o marcador, Loide Augusto não conseguiu enganar Tabuaço e o guarda-redes foi buscar a bola junto ao poste e manteve 'viva' a BSAD antes do tempo de intervalo.

Na continuação do final do primeiro tempo, o Mafra voltou a entrar melhor no reatamento da partida e em duas ocasiões consecutivas esteve perto do 2-0, com Diogo e Fati como cabeças de cartaz.

Aos 53 minutos Jójó e Renan construíram um dos melhores momentos do jogo. O médio da BSAD procurou retirar a equipa do fosso em que começava a cair, com o Mafra a sufocar a equipa de Zé Pedro, e num remate espontâneo quase conseguia o empate, não fosse Renan ter respondido com um voo espetacular e com uma palmada enviar a bola para canto.

O lance prosseguiu e na resposta o Mafra foi letal. Em mais uma saída exemplar para o ataque, assistido por Miguel Sousa, Diogo aproveitou a distração da BSAD e desta feita foi 'matador' e concluiu o contra-ataque com um remate certeiro, aumentando para 2-0 a vantagem do Mafra.

O Mafra controlava o jogo, a BSAD fazia o que podia, mas sem que nada o fizesse prever, dois lances mudaram o jogo. Aos 81 minutos, depois de um lance de muita confusão na área e sem que ninguém do Mafra tenha conseguido aliviar a bola, António Montez foi o mais lesto e fez o 2-1 para a equipa da casa.

Era o último suspiro da BSAD, que dois minutos volvidos, aos 83, ganhou contornos épicos, com Jefferson, num remate de fora da área, a bater novamente Renan, depois de uma saída desastrada da equipa mafrense para o ataque.

Com apenas 10 jogadores em campo, alguma sorte e muito coração, a BSAD resgatou um ponto no confronto com o Mafra e mantém a esperança de se manter na II Liga.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD-Mafra, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Fati, 32 minutos.

0-2, Diogo, 55.

1-2, António Montez, 81.

2-2, Jefferson, 83

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Boni, John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó, Rúben Oliveira (Ageu, 59), Braima, Henrique (Coxixo, 73), Tavares (Jefferson, 52), Fabrício (António Montez, 52) e Chico (Samuel Lobato, 59).

(Suplentes: Dylan Silva, Saramago, Jefferson, Fofana, Coxixo, Bernardo Caldeira, Samuel Lobato, Ageu e António Montez).

Treinador: Zé Pedro.





- Mafra: Renan, Diga, Pedro Pacheco (João Goulart, 82), Pedro Barcelos, Edwin Vente, Leonardo, Chriso, Loide Augusto (Lucas, 69), Miguel Sousa (Banjaqui, 69), Fati (Vítor Gabriel, 82) e Diogo (Pedro Lucas, 82).

(Suplentes: Samu, Pedro Lucas, Pité, Lucas, Bility, Banjaqui, João Goulart, Lopes e Vitor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chriso (17), Tavares (29), Pedro Pacheco (60), Samuel Lobato (71), Jefferson (84) e Braima (90+3). Cartão vermelho direto para John Kelechi (36).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.