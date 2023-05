BSAD-Oliveirense, 2-1: Vitória ajuda a respirar melhor na luta pela permanência

A BSAD está, provisoriamente, em zona 'segura' depois de ter vencido a Oliveirense, por 2-1, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da 2.ª Liga, disputado este sábado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, a equipa de Zé Pedro deixa a zona de despromoção, subindo ao 15.º posto, com 34 pontos, mais um do que o Nacional, que ainda visita o terreno do Estrela da Amadora no domingo, às 11 horas, e mais dois do que o Trofense, equipa que também está na luta pela permanência no segundo escalão português. Já a Oliveirense segue em 10.º lugar, com 40 pontos.

A jogar em casa emprestada, a BSAD adiantou-se no marcador por João Lima, aos 10, tendo respondido Anthony Carter, aos 38. Aos 45+1, Eduardo Ageu devolveu a vantagem ao conjunto lisboeta, tento esse que viria a ser decisivo para o desfecho do encontro.

Logo aos dois minutos, o extremo Jaime Pinto da Oliveirense desperdiçou duas excelentes oportunidades para inaugurar o marcador, sendo que ambas foram travadas com duas boas defesas de Gonçalo Tabuaço.

A resposta da BSAD surgiu aos 10 minutos, num lance em que João Lima aproveitou um ressalto dentro da área para, de primeira, 'disparar' para o primeiro tento da tarde.

Aos 38, os comandados de Fábio Pereira chegaram ao empate num lance com muitas culpas para Gonçalo Tabuaço.

O guarda-redes da BSAD, que até já tinha salvo a equipa por duas ocasiões, viu uma tentativa de passe ficar curta, sendo que, na sequência do lance, Anthony Carter, bastante descaído para o lado direito do ataque, colocou a bola ao primeiro poste, numa zona onde Gonçalo Tabuaço poderia ter feito melhor.

No entanto, o conjunto de Zé Pedro não tardou a recolocar-se na frente.

Aos 45+1, Eduardo Ageu protagonizou um belo lance individual, à esquerda do ataque, e, com um remate rasteiro, devolveu a vantagem à BSAD.

Na etapa complementar, a Oliveirense ainda tentou chegar ao empate, sobretudo nos instantes finais, todavia, a vitória já não fugiu à formação anfitriã.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

BSAD-Oliveirense, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcador:

1-0, João Lima, 10 minutos.

1-1, Anthony Carter, 38.

2-1, Eduardo Ageu, 45+1.

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó (Bernardo Caldeira, 77), Nuno Tomás, Trova Boni, Henrique Gelain, Braíma Sambú, Eduardo Ageu, António Montez, Jefferson Souza (Boubacar Fofana, 77), Chico Teixeira (Rúben Oliveira, 69) e João Lima (Diogo Tavares, 90).

(Suplentes: Dylan Silva, Álvaro Ramalho, Bernardo Caldeira, Martim Coxixo, Boubacar Fofana, Rúben Oliveira, Diogo Tavares, Brian Saramago e Fabrício Simões).

Treinador: Zé Pedro.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Miguel Maga, Volnei Feltes, Rodrigo Borges, Kazu (Zé Leite, 81), Serginho Andrade (Serginho, 54), Filipe Alves (Pedro Graça, 81), Nuno Valente (Jonata Bastos, 46), Jaime Pinto, Anthony Carter (Duarte Duarte, 63) e Michel Lima.

(Suplentes: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Iago Fabrício, Duarte Duarte, Serginho, Pedro Graça, Zé Leite, Jonata Bastos e Kazu Miura).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Tomás (19), Serginho Andrade (29), Filipe Alves (50), Gonçalo Tabuaço (90+2) e Serginho (90+5).

Assistência: 109 espetadores.