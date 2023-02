BSAD-Penafiel, 2-2: Caio Secco segura igualdade

BSAD e Penafiel empataram esta segunda-feira (2-2), em jogo da 20ª. jornada da Liga Sabseg, em que o guarda-redes duriense Caio Secco foi determinante para os visitantes, ao defender uma grande penalidade.



Chico Teixeira, aos 23 minutos, colocou a BSAD a vencer, Vasco Braga, aos 27, restabeleceu a igualdade. Já na segunda parte, João Lima, 60, fez o 2-1 pra a equipa anfitriã, mas Reko, aos 72, 'selou' o empate.

Um resultado que coloca o Penafiel no 10.º lugar da II Liga, com 26 pontos, em igualdade com Benfica B (nono) e Tondela (11.º), e que mantém a BSAD no 16.º posto, com 20.

Com um início de jogo muito dividido, o primeiro sinal de perigo surgiu por intermédio do penafidelense Robinho, aos 11 minutos, mas a grande oportunidade de golo esteve nos pés de Henrique Gelain. Aos 19 minutos, Diogo Batista derrubou Jefferson na área do Penafiel. O árbitro aveirense João Pinho assinalou grande penalidade. João Lima ainda pegou na bola para ser ele a tentar a conversão, contudo, Henrique Gelain assumiu a responsabilidade e, quando atirou, o guarda-redes Caio Secco defendeu.

Ainda assim, a BSAD não quebrou animicamente e, aos 23 minutos, Jefferson recuperou a bola, na esquerda, e serviu Chico Teixeira, que se encontrava à entrada da área e com um remate rasteiro inaugurou o marcador.

O Penafiel viria a empatar quatro minutos depois. Diogo Batista ganhou a bola no meio-campo, deixou em Vasco Braga na meia esquerda e este tentou a sorte, rematou de longe e bateu o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, que não conseguiu reagir ao ligeiro desvio do companheiro Boni.

A BSAD voltou para a frente do marcador aos 60 minutos, um lance em que Edgar Pacheco, que tinha entrado para o lugar de Braíma, recebeu a bola em zona frontal e desmarcou João Lima, que surpreendeu a defesa do Penafiel e tirou Caio Secco da frente, fazendo o golo.

A perder, os comandados de Hélder Cristóvão não se desorganizaram, continuaram a jogar de forma cerebral e, aos 72 minutos, Reko, de cabeça, fez o 2-2, na sequência de um livre cobrado por Adriano Castanheira.

Tiago Lopes, que tinha entrado aos 77 minutos para o lugar de Chico Teixeira, esteve perto de fazer o 3-2, aos 81, mas Caio Secco, com uma excelente defesa, anulou a pretensão do jogador de 21 anos, que viria a lesionar-se pouco depois, sendo substituído por Diogo Tavares, aos 85.

Jogo realizado no Estádio do Jamor, em Oeiras.

BSAD -- Penafiel, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Chico Teixeira, 23 minutos.

1-1, Vasco Braga, 27.

2-1, João Lima, 60.

2-2, Reko, 72.

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, John Kelechi, Boni, Henrique Gelain, Samuel Lobato, Yaya Sithole, Braíma (Edgar Pacheco, 58), Chico Teixeira (Tiago Lopes, 77, Diogo Tavares, 85), Jefferson (Ageu, 59) e João Lima (Fabrício Simões, 77).

(Suplentes: Dylan Silva, Diogo Tavares, Tomás Castro, Boubacar Fofana, Martim Caxixo, Edgar Pacheco, Tiago Lopes, Ageu e Fabrício Simões).

Treinador: Paulo Mendes.

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Filipe, João Miguel, Simão, Mica (Leandro Tipote, 63), Reko, Batista (João Oliveira, 63), Vasco Braga (Rodrigo Valente, 85), Edi Semedo e Fábio Fortes (Adriano Castanheira, 63).

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas, Silvério, Bruno Pereira, Leandro Tipote, Adriano Castanheira, João Oliveira, Rúben Freitas e Rodrigo Valente).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Braima (11), Mica (17), Jefferson (36), Diogo Batista (58), Ageu (61), Samuel Lobato (90+4) e João Oliveira (90+4).

Assistência: cerca de 100 espetadores.