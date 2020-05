Carlos Pinho e a subida do Arouca: «Foi feita justiça»

Quando recebeu o telefonema de Record, Carlos Pinho disse que "já estava a festejar" e não escondeu a "satisfação enorme" por ver confirmada oficialmente a subida do Arouca à 2ª Liga, conforme dita o comunicado da FPF divulgado esta tarde.





"O que posso dizer é que foi feita justiça. Já estava à espera que isto acontecesse, pois era o caminho mais lógico a seguir, por causa do mérito desportivo. O Arouca esteve quase sempre à frente do campeonato e só tinha de subir. Era a única hipótese que havia e foi isso que dissemos nos últimos tempos", destacou Carlos Pinho e sem deixar de ter uma palavra aos clubes, como Olhanense, Praiense ou Real, que se possam sentir prejudicados com esta decisão."Compreendo que esses clubes estejam chateados e até de alguma forma frustrados, porque era isso que sentiria se estivesse na posição deles, mas peço a compreensão deles. Sei que é chato ficar tão perto da subida e agora não poder lutar por ela, mas a verdade é que ninguém estava à espera de uma situação destas, com esta pandemia a afetar todo o futebol, e todos temos de perceber que esta é a solução mais justa. Deixo aqui uma palavra para esses clubes de muita força e ânimo para o futuro, mas a FPF decidiu o que tinha de decidir neste momento", disse o presidente do Arouca, deixando também uma "palavra de grande apreço para Fernando Gomes, que demonstrou mais uma vez que é um grande líder e não é por acaso que ocupa o lugar que ocupa".Quanto ao Arouca, Carlos Pinho deixou o desabafo e a sensação de alívio: "Isto também é uma recompensa pelo trabalho que fizemos esta época e depois de tudo o que nos aconteceu nos últimos anos, com as descidas de divisão. Finalmente temos algo de bom para ficarmos de alguma forma também aliviados com o peso que tínhamos nos ombros, depois de tantos azares seguidos."Carlos Pinho registou ainda que vai ditar de forma oficial o fim de época no Arouca e começa já a preparar a nova época. "Vamos começar já na próxima semana a tratar de tudo para termos um plantel competitivo para a 2ª Liga", divulgou o presidente dos arouquenses não descartando uma mudança no modelo competitivo: "Isso é algo que tem de ser estudado por todos os clubes e entidades, mas também no Campeonato de Portugal. Não é justo que subam só duas equipas num campeonato tão grande e tão competitivo. O Arouca investiu e bem para fazer uma equipa para subir e conseguimos, mas outros clubes, que também investiram muito, ficam para trás. É preciso rever este modelo, porque o Campeonato de Portugal já não é brincadeira nenhuma. Há muito talento e é preciso pagar bem para termos bons jogadores."Por fim, Carlos Pinho falou ainda do seu projeto para o futuro: "Queremos recolocar o Arouca no mais alto patamar. Subimos muitas divisões de forma rápida e agora estávamos a descer. Esta subida vai ser decisiva para voltar a pôr o clube no seu rumo certo. Relembro que já estivemos na 1ª Liga e na Liga Europa e estes últimos anos foram muito penosos para nós."