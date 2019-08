Casa Pia-Estoril, 0-1: Estorilistas somam primeiros pontos

O Estoril venceu este domingo o Casa Pia, por 1-0, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga, e somou os primeiros pontos na tabela classificativa, após um encontro de qualidade medíocre.O avançado Roberto, aos 77 minutos, fez o golo que desatou o nó em Mafra, casa emprestada do Casa Pia.Os canarinhos somam assim os primeiros pontos na atual temporada, depois de dois desaires, subindo provisoriamente ao 14.º posto, deixando o Casa Pia no último lugar, de forma isolada, com três derrotas noutros tantos jogos.A primeira parte teve pouca história, com um jogo morto que teve como principais destaques um remate, à boca da baliza, de Tharcysio, do Casa Pia, aos 34 minutos, e da resposta de Rafael Barbosa para os estorilistas, aos 43, mas o remate saiu demasiado alto.Os dois conjuntos voltaram dos balneários com vontade de desfazer o nulo e a má imagem apresentada no primeiro período, e uma entrada forte do Estoril resultou num remate ao poste de Marcos Valente, na sequência de um pontapé de canto de João Góis, aos 48 minutos.O Casa Pia reagiu, primeiro por Wilson Kenidy, aos 52 minutos, com um remate às malhas laterais e, três minutos depois, foi muito displicente a não conseguir direcionar a bola, por três vezes na mesma jogada, à baliza de Dani Figueira.Os canarinhos, que tiveram mais posse de bola durante todo o encontro, acabaram por chegar à vantagem ao minuto 77, e bem podem agradecer ao guardião adversário, que aliviou mal a bola e deixou-a à mercê de Roberto, com o avançado a não desperdiçar à segunda tentativa, após cabeceamento ao poste e perante a enorme passividade de Rafael Marques.Até ao apito final, o Casa Pia ainda esboçou uma tímida reação, mas nunca chegou verdadeiramente com perigo à área e o resultado manteve-se favorável aos estorilistas.Jogo realizado no Estádio Municipal de Mafra.Casa Pia - Estoril Praia, 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Roberto, 77 minutos.Equipas:- Casa Pia: Rafael Marques, David Rosa, Lucas, Pedro Machado, Bruno Simão (Sountoura, 80), João Coito, Mateus Fonseca (Roncatto, 67), Joel Monteiro, Martim Maia (Jean, 77), Tharcysio e Wilson Kenidy.(Suplentes: Rodolfo Barata, Carlitos, Jorge Ribeiro, Jean, Kikas, Sountoura e Roncatto).Treinador: Luís Loureiro.- Estoril Praia: Dani Figueira, João Góis, Philipe Maia, Marcos Valente, Rubén Belima, Tembeng, Daniel Bragança (Kady Malinowski, 74), Miguel Crespo (Gonçalo Santos, 80), Jonata (Juninho, 61), Rafael Barbosa e Roberto.(Suplentes: Vladimir Stojkovic, Helerson, Simão Azevedo, Gonçalo Santos, Kady Malinowski, André Franco e Juninho).Treinador: Tiago Fernandes.Árbitro: António Nobre (AF Leiria).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jonata (41), Rubén Belima (68), Marcos Valente (78)Assistência: cerca de 200 espetadores.