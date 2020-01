Casa Pia-Farense, 0-2: Algarvios reassumem liderança da classificação

O Farense venceu este o Casa Pia por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Pina Manique, e regressou ao comando da competição, com mais um ponto do que o Nacional.

O primeiro golo do encontro surgiu ainda na primeira parte, por Arnold (43), num lance em que o avançado foi mais lesto do que o guarda redes do Casa Pia e conseguiu antecipar-se à defesa dos 'gansos'. Já no segundo tempo, em período de compensação (90+5), Ryan Gauld marcou o segundo dos farenses em Lisboa.

Com este triunfo, o Farense regressa à liderança da 2.ª Liga, com 37 pontos, mais um do que o Nacional, que esta manhã bateu o Chaves por 2-0. Já o Casa Pia mantém-se no fundo da tabela, com 9 pontos, agora mais distante do penúltimo, o Cova da Piedade, com 12, e que hoje empatou frente ao Mafra.

Apesar de ocuparem posições diametralmente opostas na tabela, com o Farense na liderança e o Casa Pia como lanterna-vermelha, os dois conjuntos dividiram o protagonismo nos primeiros minutos do encontro, com muita luta a meio campo e pouco discernimento na hora da decisão.

À passagem da meia hora, o Farense conseguiu impor o seu melhor futebol e começou a criar perigo junto da baliza de Vanderlaan.

Aos 36, Arnold fez a primeira ameaça com um remate que passou perto do poste, após perda de bola dos casapianos a meio campo, e aos 43 faturou mesmo: a bola chegou à grande área, Vanderlaan precipitou-se na saída e deixou a bola à mercê do congolês, que com um pontapé a meia altura fez o 1-0 para os algarvios.

Na segunda parte, o Farense deu a iniciativa de jogo ao Casa Pia e procurou criar perigo através do contra-ataque, mas, até aos 90, nem lisboetas nem algarvios foram bem-sucedidos.

Os lances de perigo surgiram já depois do tempo regulamentar: primeiro o Casa Pia, com Jeka a permitir a defesa a Hugo Marques com a baliza já à vista, e depois o Farense, que primeiro ameaçou e depois marcou mesmo.

No primeiro lance, Fabrício Simões, com uma emenda à boca da baliza, viu a defesa da casa ceder canto, mas na sequência do lance, depois de um pontapé de canto, Ryan Gauld surgiu solto na área e atirou de pé direito para o 2-0, fechando o placard em Pina Manique.

Jogo no Estádio Pina Manique.

Casa Pia-Farense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Arnold, 43 minutos.

1-2, Ryan Gauld, 90+5.

Equipas:

Casa Pia: Vanderlaan, Joel, Caio Marcelo, Kelechi, Tiago André, Mateus Fonseca, João Coito (Sávio, 83), Kikas (Jeka, 62), Kenidy, Tharcysio (Alexandros, 46) e Martim.

(Suplentes: Rafael, Pedro Machado, Jeka, Rodrigo Dantas, Alexandros, David Rosa e Sávio).

Treinador: Ricardo Peres.

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Rafael Vieira, David Sualehe, Ryan Gauld, Filipe Melo, Lucca, Fábio Nunes (Miguel Bandarra, 88), Arnold (Hugo Seco, 60) e Patrick (Fabrício Simões, 75).

(Suplentes: Daniel Fernandes, André Viera, Fabrício Simões, Bura, Miguel Bandarra, Irobiso e Hugo Seco).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Arnold (15), Martim (21) e Joel (38).

Assistência: cerca de 700 espetadores.