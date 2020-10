Casa Pia-FC Porto B, 2-1: lisboetas somam segunda vitória consecutiva

O Casa Pia venceu este sábado o FC Porto B por 2-1, em jogo da sexta jornada da 2ª Liga, somando a segunda vitória consecutiva na competição, a primeira no seu reduto.

Com golos de Platiny, aos 49 minutos, e Malik Abubakari, aos 58, os lisboetas conquistaram uma vantagem confortável, reduzida aos 67 por Kelvin Boateng, para os dragões.

Na classificação, o Casa Pia ascendeu à oitava posição, com oito pontos, enquanto o FC Porto B desceu para 10.º, com sete.

Numa primeira parte com poucas ocasiões, foi maior o ascendente da equipa secundária dos portistas, que tiveram nos pés de Francisco Conceição duas oportunidades para inaugurar a partida.

Aos 26, já depois de Arghus efetuar um corte na linha de baliza, o jovem futebolista rematou contra o corpo de Zach, e, em cima do intervalo, na cobrança de um livre direto, atirou por cima, mas não muito longe da baliza de Ricardo Batista.

Se no primeiro tempo o Casa Pia apenas ameaçou com uma boa jogada de Malik Abubakari, nos segundos 45 minutos os lisboetas entraram determinados e abriram rapidamente o marcador, através de um remate cruzado e rasteiro de Platini, aos 49 minutos.

Os gansos não recuaram com o golo obtido e chegaram mesmo ao segundo tento, por intermédio de Malik Abubakari, que aproveitou um erro defensivo para, na cara de Ricardo Silva, atirar por entre as pernas do guarda-redes.

A equipa de Rui Barros foi surpreendida, mas ainda conseguiu reduzir à passagem do minuto 67, pelo recém-entrado Kelvin Boateng, que voltou a animar a partida, ao beneficiar de um cruzamento de Rodrigo Conceição.

Nos minutos finais, o FC Porto B procurou incessantemente a igualdade, mas, primeiro numa boa defesa a remate de Gonçalo Borges, e depois em mais um corte em cima da linha de golo por Zach, o Casa Pia conseguiu segurar uma importante vitória.





Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - FC Porto B, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Platini, 49 minutos.

2-0, Malik Abubakari, 58.

2-1, Kelvin Boateng, 67.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista (Rafael van der Laan, 84), Marvin Martins, Zach Muscat, Nermin Zolotic, Arghus, Derick Poloni, Christian, Romeu Ribeiro, Vitó (Alex Freitas, 84), Malik Abubakari (Vítor Gonçalves, 71) e Platiny (Donald Djoussé, 76).

Suplentes: Rafael van der Laan, Alex Freitas, Thiago Batista, Sávio Roberto, Vítor Gonçalves, Danny Choi, João Bonani, Sam Silvera e Donald Djoussé.

Treinador: Filipe Martins.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano, João Marcelo, Carlos Gabriel, Tiago Matos, Johan Gómez (Mor Ndiaye, 79), Rodrigo Valente (Kelvin Boateng, 64), Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 63), Namaso e Igor Cássio.

Suplentes: Ivan Cardoso, Rodrigo Pinheiro, Gonçalo Brandão, Mor Ndiaye, Rafael Pereira, Alphonsus Ebuka, Diogo Ressurreição, Gonçalo Borges e Kelvin Boateng).

Treinador: Rui Barros.





Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Justiniano (48), Carlos Gabriel (52), Rodrigo Conceição (56), Rafael van der Laan (89), Romeu Ribeiro (90+5) e Vítor Gonçalves (90+7).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.