Casa Pia-Feirense, 0-1: golo solitário de Platiny dá triunfo aos fogaceiros

O Feirense venceu este domingo no terreno do Casa Pia, por 1-0, com um golo do futebolista Platiny, em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg, elevando para cinco a série de jogos sem perder.

Com este resultado, os fogaceiros ascendem ao segundo lugar, com 40 pontos, mais dois que o Estoril Praia, terceiro, que tem um jogo a menos e recebe esta terça-feira, às 20:00, o Académico de Viseu. Na liderança está a Académica de Coimbra, com 42. O Casa Pia mantém os 26 pontos e o sétimo posto.

Com a estreia do campeão brasileiro pelo Flamengo Matheus Dantas, o Casa Pia entrou mais atrevido e, aos 08 minutos, Saviour Godwin rompeu, pela esquerda, entrou na área e obrigou o guarda-redes Bruno Brígido a uma defesa apertada para canto.

Com as forças divididas e com várias perdas de bola, fruto de maus passes das duas equipas, aos 27 minutos, Malik caiu na área do Feirense, numa disputa de bola com Gui Ramos, contudo o árbitro lisboeta Bruno Rebocho considerou o contacto legal e não assinalou grande penalidade.

Aos 39 minutos, Feliz recebeu a bola de Tavares, correu alguns metros e junto à grande área rematou ligeiramente por cima da baliza do Casa Pia.

Com a igualdade ao intervalo, as duas equipas optaram por não fazer substituições, contudo a expulsão de Derick Poloni, aos 57 minutos, fruto do segundo cartão amarelo por falta sobre Gui Ramos, obrigou o treinador Filipe Martins a retirar o avançado Jota e colocar em campo o lateral esquerdo Jefferson, os 59 minutos.

Com mais um elemento, o Feirense teve a oportunidade de inaugurar o marcador, aos 64 minutos, por intermédio de Feliz, após passe do recém-entrado Mica, contudo o guarda-redes Ricardo Batista defendeu. Pouco depois foi a vez de João Tavares testar os reflexos do guardião dos 'gansos'.

Com o aumento de posse de bola e de um maior fluxo atacante, os fogaceiros acabaram por chegar ao golo num lance de bola parada, após falta de Marvin Martins sobre Feliz, no flanco esquerdo do Feirense.

Ruca recebeu a bola de Mica, cruzou para a entrada da área, onde apareceu Feliz que rematou para uma defesa incompleta de Ricardo Batista e na recarga Platini 'traiu' a sua antiga equipa - o jogador transferiu-se do Casa Pia para o Feirense no mercado de inverno - e fez o 1-0.





Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Platiny, 86 minutos.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Zach, Matheus Dantas, Derick Poloni, Saviour Godwin (Camilo, 85), Christian (Romeu Ribeiro, 85), Zolotic, Vítor Gonçalves, Malik (Banjaqui, 69) e Jota (Jefferson, 59)

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Jefferson, Camilo, Diego Medeiros, Sávio, Banjaqui, Romeu Ribeiro e Djoussé).

Treinador: Filipe Martins.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro Silva, Zé Ricardo (Ruca, 82), Feliz, Washington (Platiny, 69), João Tavares (Latyr Fall, 69), Edson Farias (Mica, 61), Fabrício e Marcus (Diogo Viana, 82).

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Diogo Viana, Fábio Espinho, Platiny, Latyr Fall, Mica, Ruca e João Victor).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Derick Poloni (25 e 57), Edson Farias (28), Zé Ricardo (49), Vítor Gonçalves (56), Malik (68), Marvin Martins (73) e Diga (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Derick Poloni (57).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.