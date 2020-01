Casa Pia rescinde contrato com Abel Pereira e Filipe Mendes

O Casa Pia, da 2.ª Liga, anunciou esta quinta-feira que rescindiu contrato com o defesa Abel Pereira e com o guarda-redes Filipe Mendes.

O defesa de 29 anos cumpria a terceira temporada ao serviço do Casa Pia e foi um dos esteios da formação lisboeta na conquista do título do Campeonato de Portugal em 2018/19, embora esta época tenha realizado apenas quatro jogos com as cores do Casa Pia.

Já Filipe Mendes tinha chegado no início desta temporada a Pina Manique, por empréstimo do Belenenses SAD, e regressa agora ao emblema de origem depois de apenas ter feito um jogo com a camisola dos 'gansos'.

O Casa Pia é atualmente o penúltimo classificado da 2.ª Liga, com oito pontos, e apenas duas vitórias em 14 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar esta época, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.