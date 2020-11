Casa Pia-Sp. Covilhã, 0-1: Gleison resolveu jogo em Pina Manique

O Sp. Covilhã venceu este sábado o Casa Pia, por 1-0, na deslocação a Pina Manique, em jogo da 9.ª jornada da 2.ª Liga, resolvido com um golo solitário de Gleison.

O terceiro triunfo consecutivo do Sp. Covilhã na capital deixa os serranos com 14 pontos, enquanto o Casa Pia, que já não vence há três partidas, continua a somar 10 pontos.

O Sp. Covilhã começou o encontro mais balanceado no ataque e durante o primeiro quarto de hora controlou as operações, beneficiando da superioridade construída a meio campo.

Aos 14, a equipa de Nuno Capucho podia ter materializado o domínio sobre o Casa Pia, mas Gleison e Daffe foram pouco lestos na hora de alvejar a baliza de Van der Laan, apesar de o guarda redes se ter precipitado a sair de entre os postes e ter deixado 'porta aberta' para o 1-0.

O Casa Pia corrigiu os espaços dados a meio campo e, com Malik em destaque, passou a jogar mais tempo no meio campo dos covilhanenses.

Contudo, a primeira ocasião de golo dos casapianos surgiu apenas nos primeiros segundos após o intervalo, com Zach a ficar 'esquecido' ao segundo poste na sequência de um canto e a cruzar com perigo para a pequena área, sem que ninguém do Casa Pia conseguisse empurrar para as redes do Covilhã.

À beira dos 60 minutos, o Sp. Covilhã teve a melhor oportunidade para fazer mexer o marcador, mas Zach esteve novamente em destaque, desta vez junto da baliza lisboeta e a cortar em cima da linha de golo a bola cabeceada por Joel.

O central serrano não marcou, mas aos 71 assistiu para o golo do Covilhã. Apanhando a defesa do Casa Pia em contrapé, Joel meteu na área para isolar Gleison, o avançado 'matou' no peito e de pé esquerdo fuzilou Van Der Laan, com a bola ainda a beijar o poste, mas a acabar por aninhar-se no fundo das redes lisboetas.

A equipa de Nuno Capucho contentou-se com a vantagem alcançada em Pina Manique e até final montou quartel junto da sua defesa. O Casa Pia não conseguiu contrariar esta estratégia e averbou nova derrota na II Liga.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Sp. Covilhã, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Gleison, 71 minutos.

Equipas:

- Casa Pia: Van der Laan, Martins, Zach, Arghus, Zolotic (Silvera, 82), Alex (Sávio, 74), Vítor Gonçalves, Romeu Ribeiro (Vitó, 74), Poloni, Platiny e Malik (Djoussé, 77).

Suplentes: Ricardo Batista, Diego Medeiros, Sávio, Vitó, Silvera, Rogério Fernandes, Djoussé, Ricardo Fernandes e Godwin.

Treinador: Filipe Martins.

- Sp. Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André, Joel Vital, Jean Felipe, Gleison (Léo Cá, 80), Gilberto (Areias, 80), Lamine, Gui (Idris, 70), Daffe (Deivison, 70) e Enoh (Felipe Macedo, 88).

Suplentes: Bruno, Felipe Macedo, Areias, Edwin Vente, Léo Cá, Jorge Vilela, Idris, Madaleno e Deivison.

Treinador: Nuno Capucho.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar:Cartão amarelo para Lamine (25), Gilberto (60), Romeu Ribeiro (63), Silvera (83) Enoh (86) e Areias (87).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.