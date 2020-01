Casa Pia-Sp. Covilhã, 1-4: goleada vale subida na tabela

O Sporting da Covilhã venceu este domingo na visita ao Casa Pia por 4-1 em jogo da 15.ª jornada da Segunda Liga e ascendeu ao quinto lugar, enquanto os lisboetas seguem na penúltima posição com 11 derrotas e oito pontos.

Agora com 24 pontos na tabela, o Sporting da Covilhã voltou às vitórias, nove jogos depois, com golos de Kukula (27' e 47') e Mica (34' e 83'). Para o Casa Pia, que venceu pela última vez na Segunda Liga em novembro de 2019, marcou Jorge Ribeiro (79') na marcação de uma grande penalidade.

Depois de dois jogos sob o comando de Ricardo Peres, nos quais registou um empate e uma vitória, o Casa Pia entrou motivado em campo e nos primeiros minutos tomou do jogo, com Kenidy a ser dos elementos mais ativos no ataque.

O Sp. Covilhã acertou as marcações à passagem do primeiro quarto de hora e, pouco depois, aos 19 minutos, construiu a primeira ocasião de golo, num remate espetacular de trivela de Bonani que embateu na trave da baliza dos casapianos.

Foi o aviso para o que se seguiria aos 27', mais uma vez com interferência de Bonani. O número 98 dos leões da serra marcou um livre, picando a bola por cima da defesa do Casa Pia, e deixou Kukula na cara do golo, que com classe bateu Vanderlaan e fez o 1-0.

O golo desorientou a equipa da casa e aos 34 minutos mais uma obra de arte dos avançados dos serranos ampliou a vantagem para 2-0. Gilberto fez a assistência, novamente com uma bola que sobrevoou a defesa do Casa Pia, e Mica, com classe e um toque subtil, bateu Vanderlaan no golo mais espetacular da tarde em Pina Manique.

Com vantagem reforçada, o Sporting da Covilhã controlou os minutos finais da primeira parte e o início da segunda trouxe novo momento artístico da equipa de Daúto Faquirá.

Aos 47', Kukula arrancou sozinho com a bola, desenvencilhou-se de um defesa dos gansos e, à saída de Vanderlaan, atirou de trivela para o poste mais distante, bisando e fazendo o 3-0 para o Sporting da Covilhã em Pina Manique.

A segunda parte foi um passeio para a equipa da serra, que desenhou lances de muito bom futebol, desperdiçou claras oportunidades de golo e acabou por ver o Casa Pia marcar de grande penalidade depois de falta de Zarabi. Jorge Ribeiro, aos 79', foi eficaz na conversão e enganou Carlos Henriques, reduzindo para 3-1.

Apesar do golo, o Sporting de Covilhã esteve sempre melhor no jogo e mais um lance de qualidade de Mica permitiu-lhe bisar e fazer o 4-1 final. O avançado furou a defesa dos gansos, sentou Vanderlaan e escolheu o lado, fazendo a bola entrar junto ao poste.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Kukula, 27'

0-2, Mica, 34'

0-3, Kukula, 47'

1-3, Jorge Ribeiro (grande penalidade), 79'

1-4, Mica, 83'

Equipas:

- Casa Pia: Vanderlaan, Joel Monteiro, Pedro Machado, Marcelo, Simão (Tharcysio, 46), Martim, Rodrigo Dantas, Quero (Jorge Ribeiro, 31), Mateus Fonseca, Wilson Kenidy (Sountoura, 83) e Kikas.

(Suplentes: Rafael, João Coito, Tharcysio, Sountora, Jorge Ribeiro, Kelechi e David Rosa).

Treinador: Ricardo Peres.

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Brendon, Zarabi, Soares, Mica, Gilberto, Jean (Daffé, 87), Bonani (Rodrigo, 72), Filipe e Kukula (Deivison, 80).

(Suplentes: Bruno, Deivison, Joel, Jaime, Rodrigo, Daffé e Rodrigues).

Treinador: Daúto Faquirá.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mica (49), Zarabi (78), Martim (83) e Rodrigo Dantas (88). Cartão vermelho direto para Marcelo (90+4).

Assistência: cerca de 300 espetadores.