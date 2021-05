Casa Pia-Varzim, 3-0: poveiros com permanência em risco

Casa Pia recebeu e venceu este domingo o Varzim, por 3-0, na 33.ª jornada Liga Sabseg, num jogo que dominou por completo e cujo resultado deixa o Varzim em zona de despromoção.

Depois do 0-0 ao intervalo, o Casa Pia colocou-se em vantagem aos minuto 49, por Saviour Godwin. Aos 67', Malik aumentou para 2-0 e Diego Medeiros, aos 78', fechou a contagem em 3-0.

Com este triunfo, o Casa Pia, que estava há quatro jogos sem vencer, regressa às vitórias e soma 43 pontos, os mesmos que o Penafiel, e pode acabar a jornada na sétima posição.

Já o Varzim, com esta derrota pesada, mantém os 30 pontos e cai na classificação, ficando no 18.º e último posto, em zona de despromoção, sendo ultrapassado pelo FC Porto B, que venceu esta tarde o Feirense.

Poucos segundos após o apito inicial de Miguel Nogueira, ainda dentro do primeiro minuto, Jota podia desde logo ter adiantado os 'gansos' no marcador: Saviour Godwin serviu de bandeja o avançado no centro da área, mas o '7' casapiano, desastrado, atirou por cima.

Aos 18 minutos, Godwin voltou a entrar em velocidade pelo flanco esquerdo, cruzou atrasado e Vitó apareceu para o remate, com Ricardo a defender com os pés.

Com enormes dificuldades em parar Saviour Godwin, o Varzim viu o nigeriano voltar a despedaçar o seu reduto defensivo, desta feita com Malik a desperdiçar no cabeceamento.

Nos últimos 10 minutos da primeira parte, o Varzim espreitou finalmente o ataque: aos 37', Fatai fugiu pelo flanco direito, cruzou tenso e Patrick atirou rente ao poste, e, à beira do intervalo, o avançado voltou a aparecer bem de cabeça, mas Lucas Paes conseguiu evitar o golo, embora ainda tenha deixado escapar a bola.

Ao intervalo, Godwin deve ter percebido que tinha de deixar de assistir para ser ele próprio a tentar a sua sorte, e foi isso que fez no recomeço de jogo, aos 49 minutos: Poloni lançou o nigeriano, a defesa do Varzim falhou o corte e o avançado arrancou, rodou e atirou para o 1-0 em Pina Manique.

Aos 59, Malik podia ter aumentado a vantagem, num remate que rasou o poste de Ricardo, mas acabou por só o conseguir ao minuto 67, num lance em que Godwin volta a assistir, mas o mérito vai quase todo para o avançado ganês, que, com um remate a meia volta, de fora da área, não deu hipóteses de defesa a Ricardo.

A perder e a precisar desesperadamente de pontos para se manter na Liga Sabseg, o Varzim procurou voltar ao jogo e quase conseguia reduzir por Michael Douglas, num remate dentro da área, a que Lucas Pes se opôs com uma defesa vistosa, a melhor da tarde.

Contudo, do outro lado, sem pressão, o Casa Pia estava mais solto em campo e, aos 78 minutos, construiu o melhor momento do encontro, com Malik a assistir de calcanhar Diego Medeiros e o avançado a caminhar sozinho para a baliza e a ter a calma necessária para escolher o lado para fazer o 3-0.



Ficha de jogo

---------------



Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.



Casa Pia-Varzim, 3-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Saviour Godwin, 49 minutos.



2-0, Malik, 67.



3-0, Diego Medeiros, 78.



Equipas:



- Casa Pia: Lucas Paes, Martins (Rogério Fernandes, 83), Kelechi John, Zach (Zolotic, 57), Derick Poloni, Saviour Godwin, Banjaki (Christian, 83), Vítor Gonçalves, Vitó (Romeu Ribeiro, 66), Jota (Diego Medeiros, 65) e Malik.



(Suplentes: João Victor, Sousa, Jefferson, Christian, Diego Medeiros, Zolotic, Rogério Fernandes, Romeu Ribeiro e Djoussé).



Treinador: Filipe Martins.



- Varzim: Ricardo, Nelson Agra (Pinheiro, 55), Michael Douglas, André Micael, Cerveira, André Vieira (Ahmedm, 82), Tembeng (Rui Moreira, 82), André Leão, Fatai (Lessinho, 82), Patrick e Agdon (Irobiso, 66).



(Suplentes: Isma, Lessinho, Ahmed, Rui Moreira, Boubakary Diarra, Pinheiro, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão).



Treinador: António Barbosa.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cerveira (07), Nelson Agra (38), Vitó (62) e Zolotic (65).



Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.