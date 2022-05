Casa Pia vence Vilafranquense e depende apenas de si para subir à Liga Bwin

O Casa Pia recebeu e venceu o Vilafranquense na 33ª jornada da Liga Sabseg, por 2-1, e depende apenas de si para confirmar a subida ao primeiro escalão do futebol nacional.Os gansos abriram o ativo de penálti, por Lelo, e foi também o defesa que igualou a partida, marcando para os ribatejanos. A resposta da equipa de Filipe Martins demorou pouco, com Godwin fazer o resultado final.O Casa Pia pode agora ascender à Liga Bwin caso vença na última ronda, em casa do Leixões. Tudo porque os adversários diretos na luta pela subida, Rio Ave e Chaves, defrontam-se em Vila do Conde.Neste momento, os rioavistas têm 67 pontos, o Casa Pia conta 65 e o Chaves joga apenas no domingo, em casa, diante do Estrela da Amadora, a contar para 33ª jornada da Liga Sabseg. Os flavienses têm 63 pontos nesta altura., 2-1.1-0.1-0, Leonardo Lelo, 40 minutos (grande penalidade).1-1, Leonardo Lelo, 52 (própria baliza).2-1, Saviour Godwin, 58.Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes (Kelechi John, 57), Zolotic, Rodrigo Galo (Lucas Soares, 57), Ângelo Neto (Nuno Borges, 77), Afonso Taira, Leonardo Lelo, Saviour Godwin, Jota (Leandro Sanca, 54) e Carnejy Antoine (João Vieira, 77).(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Kelechi John, João Vieira, Lucas Soares, Nuno Borges, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.Treinador: Filipe Martins.Adriano Facchini, Edu Machado, Marcos Valente, Gabriel Pereira, Léo Bahia, Léo Cordeiro (Eric Veiga, 79), André Ceitil (Yohan Miranda, 68), Idrissa Dioh (Prince Mendy, 61), Ença Fati (Nuno Rodrigues, 61), Menaour Belkheir (Bizet, 61) e Nenê.(Suplentes: Luís Ribeiro, Nuno Rodrigues, Yohan Miranda, Prince Mendy, Eric Veiga, Mutombo, Bizet, Mike e João Jaquité.Treinador: Filipe Gouveia.Miguel Nogueira (AF Lisboa).Cartão amarelo a Carnejy Antoine (12), Nenê (12), Ângelo Neto (45+2), Leandro Sanca (69), Kelechi John (78), Zach (86), Gabriel Pereira (89) e Eric Veiga (90+3).1.250 espetadores.