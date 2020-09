Casa Pia-Vizela, 1-1: Domínio dos visitantes só chegou para um empate tardio

O Vizela empatou este domingo 1-1 no reduto do Casa Pia, em jogo da quarta jornada da 2.ª Liga, numa partida que dominou claramente, mas onde até só evitou a derrota perto do apito final.

Desde o apito inicial que os vizelenses assumiram a iniciativa de jogo, denotando maior dinâmica ofensiva, embora não traduzissem o domínio em ocasiões claras de golo. Sinal disso foi o primeiro remate, por Kiki, ter ocorrido apenas aos 18 minutos.

Entretanto, já o Casa Pia tinha sido obrigado a 'mexer' na equipa, com a entrada de Choi para o lugar do lesionado Miguel Tavares, numa das muitas faltas que inviabilizaram um jogo fluído na metade inicial do primeiro tempo.

Os anfitriões, orientados por Filipe Martins, mostravam muitas limitações para desenhar uma jogada com princípio, meio e fim e a única exceção, com perigo, foi um remate de Choi de fora da área, para defesa apertada de Ivo Gonçalves.

Já ao Vizela faltava a contundência necessária para expressar em oportunidades a superioridade evidenciada até ao intervalo.

No regresso ao relvado, Cassiano quase inaugurou o marcador a favor do conjunto treinado por Álvaro Pacheco, num cabeceamento travado com dificuldade por Van der Laan. No entanto, e contra a corrente do jogo, o primeiro golo surgiu mesmo para o Casa Pia, aos 48, num remate 'de ressaca', à entrada, da área por Vitó.

A desvantagem acentuou ainda mais o 'assalto' do Vizela à baliza casapiana. Contudo, seria preciso esperar até aos 84 minutos, já depois de muitas 'mexidas' nas equipas, para se assistir ao golo do empate, da autoria de Zag, num bonito remate em arco, à entrada da área, recolocando alguma justiça no marcador, apesar de até o empate ser lisonjeiro para um Casa Pia que continua sem vencer na prova.

Com este empate, o Vizela passa a somar sete pontos em quatro jogos e é provisoriamente segundo classificado, enquanto o Casa Pia continua em zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com dois pontos.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Vizela, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Vitó, 48 minutos.

1-1, Zag, 84.

Equipas:

Casa Pia: Van der Laan, Martins, Kelechi, Zach, Arghus, Christian, Romeu Ribeiro (Sávio, 75), Miguel Tavares (Choi, 12), Alex, Vitó (Bonani, 75) e Djoussé (Platiny, 64).

(Suplentes: João Victor, Sousa, Choi, Bonani, Sávio, Caio, Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Vizela: Ivo Gonçalves, Koffi Kouao, Aidara, Matheus, Kiki (Ofori, 81), Ericson, Marcos Paulo (Samu, 70), Zag, Tavinho (Diogo Ribeiro, 70), Cardozo (Francis Caan, 59) e Cassiano.

(Suplentes: Pedro Silva, André Soares, Marcelo, João Pais, Samu, João Pedro, Ofori, Diogo Ribeiro e Francis Caan).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

JYGO // RPC

Lusa/Fim