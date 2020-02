Chaves-Académica, 1-2: bis de Traquina dá vitória aos estudantes

A Académica venceu este domingo por 2-1 no reduto do Desportivo de Chaves, graças a um bis de Traquina, num encontro em que aproveitou os erros do adversário para manter a trajetória ascendente na 2ª Liga.

O avançado da equipa de Coimbra foi a figura do encontro da 20.ª jornada, ao marcar aos 45 e 78 minutos. Os estudantes somam agora 31 pontos e apanharam o Sporting da Covilhã e o Estoril Praia, este último com menos um jogo, no quarto lugar.

Já a formação transmontana, que apenas reduziu aos 86 minutos, através de um remate acrobático de Platiny, prolonga o mau momento no campeonato, somando a terceira derrota consecutiva e mantendo-se com 27 pontos, no nono posto.

Com um meio campo mais ofensivo lançado pelo técnico César Peixoto, os flavienses, através de João Teixeira, Bernardo Martins e Benny, chamaram a si o controlo do desafio, criando perigo quer pelas alas, com a subida do lateral direito João Correia, quer no jogo interior, mas não conseguiram concretizar as diversas situações de perigo criadas.

No lado contrário, perto do intervalo, aos 45 minutos, os estudantes reagiram, aproveitando erros defensivos do Desportivo para marcarem, por Traquina, que finalizou na área.

Em desvantagem, César Peixoto, que começou a época como treinador da Académica, arriscou, ao retirar o lateral esquerdo José Gomes e lançar o avançado Batxi, com a equipa da casa a voltar a ganhar o domínio da partida, mas sem conseguir finalizar as situações criadas.

Aos 78 minutos, os visitantes aproveitaram o balanceamento do adversário no ataque e terminaram com as dúvidas no encontro, com Osei a servir Traquina em transição rápida para o 2-0.

O emblema de Trás-os-Montes apenas acertou no alvo aos 86 minutos, com o avançado Platini, lançado no decorrer do jogo, a finalizar com um remate acrobático para estabelecer o resultado final.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves -- Académica, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Traquina, 45 minutos.

0-2, Traquina, 78.

1-2, Platiny, 86.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, João Correia, Diego Galo, Hugo Bastos, José Gomes (Batxi, 55), Gamboa, Benny, Bernardo Martins (Wellington, 75), João Teixeira (Platiny, 67), André Luís e Fatai.

Suplentes: Igor, Jefferson, Guzzo, Wellington, Calasan, Batxi e Platiny.

Treinador: César Peixoto.

- Académica: Mika, Mike, Silvério, Arghus, Moura (Mauro, 82), Dias, Leandro, Marcos, Chaby (Lacerda, 68), Osei (Ki, 90+1) e Traquina.

Suplentes: Diogo Azevedo, Mauro, Ki, João Mendes, Lacerda, Sérgio Conceição e Djousse.

Treinador: João Carlos Pereira.

Árbitro: Jorge Sousa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos (23'), Traquina (42'), Benny (60') e Mika (90'+2).

Assistência: 2.013 espetadores.