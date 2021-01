Chaves-Arouca, 2-1: regresso às vitórias com bis de Luís Rocha

Um 'bis' do defesa Luís Rocha permitiu ao Chaves vencer este domingo por 2-1 o Arouca e regressar aos triunfos após duas derrotas, em encontro da 17.ª jornada da 2.ª Liga.

O triunfo permite aos transmontanos somar 27 pontos, subir ao quinto lugar da classificação e descolar do adversário, que mantém os 24 pontos.

O encontro acabou por ser disputado no limite, registando-se muitas faltas e 11 amarelos nos 90 minutos. As alterações no meio campo introduzidas pelo técnico dos flavienses, Carlos Pinto, surtiram efeito logo no arranque do jogo, com a melhor entrada a render um golo. João Teixeira pela esquerda e Wellington estiveram em destaque.

Aos nove minutos, na cobrança de um livre por João Teixeira, o central e capitão Luís Rocha, de cabeça, desviou para o golo.

A primeira parte foi repartida e interessante, embora com poucas situações de golo. A resposta do Arouca foi sobretudo pelo lado esquerdo, com Quaresma e Arsénio a 'remarem' contra a defensiva flaviense.

Apenas aos 24 minutos Paulo Vitor foi testado, com um remate na sequência de um livre, de Marco Soares, a obrigar o guarda-redes a defesa atenta.

O técnico dos visitantes alterou logo ao intervalo, lançando Leandro para o meio campo e o Arouca reentrou melhor, retirando praticamente por completo a bola à equipa da casa.

Foi precisamente num alívio da defensiva flaviense que a bola rondou a área contrária e Roberto sofreu uma carga do guarda-redes, que o árbitro Rui Lima considerou faltosa e dentro da grande área, com muitos protestos para os da casa.

Luís Rocha, chamado à conversão, não desperdiçou e fez o segundo do encontro e o quarto esta temporada da sua conta pessoal.

Os arouquenses continuaram a dominar o desafio, mas a ter poucas situações de perigo, apesar de colocarem muita gente em zona de finalização. Aos 70 minutos reduziram após cruzamento de Quaresma que sobrou para Arsénio, que com um remate colocado fez o 2-1 e acabou por estabelecer o resultado final.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Arouca, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Luís Rocha, 09 minutos.

2-0, Luís Rocha, 57, grande penalidade

2-1, Arsénio, 70.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Nuno Coelho, João Reis, Luís Silva, Guzzo (Zé Tiago, 75), João Teixeira (Jonathan Toro, 65), Batxi (Niltinho, 75), Roberto (Kevin Pina, 86) e Wellington.

(Suplentes: Ricardo Moura, Niltinho, Zé Tiago, Viegas, Jonathan Toro, Kevin Pina e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

- Arouca: Victor Braga, Thales (Heliardo, 79), Basso, Aloe, Quaresma, Marco Soares (Leandro, 46), Pedro Moreira (Moses, 87), Arsénio, Ofori, Adilio (Nuno Rodrigues, 62) e André Silva

(Suplentes: Fernando Castro, Heliardo, Moses, Leandro, Brunão, Joel, Júnior Sena, Vassilakis e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aloe (15), Luís Rocha (23), João Teixeira (30), Nuno Coelho (45+1), Victor Braga (55), Basso (61), Roberto (62), Luís Silva (72), Moses (87), Niltinho (89) e Jonathan Toro (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

DYMC // AJO

Lusa/Fim