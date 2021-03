Chaves-FC Porto B, 1-1: Empate em jogo com golo anulado aos dragões ao cair do pano

O Desportivo de Chaves recuperou de uma desvantagem e empatou este domingo 1-1 na receção ao FC Porto B, para a 24.ª jornada da Liga Sabseg, num encontro decidido na primeira parte.

A equipa de Trás-os-Montes somou o terceiro empate consecutivo em casa e contabiliza agora 37 pontos, apanhando o Arouca no quinto lugar, mas com mais um jogo. Os portistas continuam em último, agora com os mesmos 18 pontos do penúltimo, o Varzim.

Os transmontanos sofreram uma contrariedade ainda no aquecimento, com Luís Silva a lesionar-se e a ser rendido por Benny, que acabou por justificar a aposta de Vítor Campelos.

O meio-campo flaviense, comandado por Benny, assumiu as despesas do encontro, mas as falhas na finalização impediram os golos: Roberto falhou em excelente posição, a passe de Batxi, aos 19 minutos, e, aos 20, João Reis atirou à barra.

O espaço na defensiva da equipa da casa foi bem aproveitado pelos 'azuis e brancos', com Romário Baró e Bernardo Folha em destaque. O último, fez uma 'obra de arte' aos 22 minutos, ao fazer um túnel a um adversário e a rematar colocado do meio da rua, colocando os forasteiros no comando do marcador.

O resultado podia ter ganho outros contornos, mas Paulo Vítor evitou que o resultado se desnivelasse em três ocasiões, perante Boateng, aos 25 minutos, Bernardo Folha, aos 33, e Namaso, aos 39.

Os flavienses ainda reagiram antes do intervalo, mantendo sempre a posse de bola, e, aos 43 minutos, Batxi serviu Roberto, que, na área, desviou para golo.

A segunda parte teve menos motivos de interesse, menos qualidade de jogo e oportunidades de golo, mesmo com as mexidas dos técnicos.

A terminar, já nos descontos, aos 90+1 minutos, Igor Cássio fez o golo para o FC Porto B, que acabou por ser anulado por fora de jogo, com protestos dos visitantes.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - FC Porto B, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Bernardo Folha, 22 minutos.

1-1, Roberto, 43.

Equipas:

Desportivo de Chaves: Paulo Victor, Rafael Viegas, Luís Rocha (Nicolas, 86), Vasco Fernandes, João Reis, Nuno Coelho, Benny (Zé Tiago, 86), Batxi (Juninho, 71), João Teixeira, Wellington (Niltinho, 78) e Roberto (Guedes, 78).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Niltinho, Zé Tiago, Juninho, Guedes, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Vítor Campelos.

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, Gonçalo Brandão, Carlos Gabriel (Diogo Bessa, 80), Bernardo Folha, Tiago Matos, Romário Baró (Johan Gómez, 80), Rodrigo Valente, Boateng (Gonçalo Borges, 67) e Namaso (Igor Cássio, 87).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gómez, Diogo Bessa, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Pedro Justiniano, Ebuka, Diogo Ressurreição e Igor Cássio).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roberto (24), Carlos Gabriel (57), Zé Tiago (90+1) e João Reis (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.